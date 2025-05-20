Мольфарка передбачила "знаки", які вказуватимуть на закінчення війни

Війна в Україні / © Associated Press

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Мольфарка Олена Стеценко описала «знаки», які свідчитимуть про закінчення війни.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Ці знаки ми вже бачимо. От, коли є веселки з двох сторін. Також ми бачили північне сяйво. Останній часом у нас теж цікаво вирують птах: у тих місцях зазвичай трапляються трагедії — прилітають ракети. Знамення про закінчення війни пов’язані із „ангелами“, які ми бачимо посеред хмар. Їх дуже часто можна бачити на Харківщині та Херсонщині», — сказала вона.

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Мольфарка зазначила, що треба звертати увагу на веселки та зображення ангелів над храмами у небесах.

«У нас недавно знову зламався хрест на храмі у Києві. Тобто це теж можна вважати знаменням», — пояснила Олена Стеценко.

Нагадаємо, екстрасенска назвала найнебезпечніші місяці 2025 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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