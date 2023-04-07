Мольфарка розповіла, чим закінчиться ще одна спроба наступу Росії

Новий російський наступ, який, як попереджають у Білому домі, може відбутися у найближчі тижні, не буде надто великим. Натомість ЗСУ після цього перейдуть у контрнаступ.

Такий прогноз зробила мольфарка Олена Стеценко.

“Ми знаємо, що російська армія вже виснажена, вона втратила дуже багато військової техніки, багато людського ресурсу. Цей наступ перетвориться для них в контрнаступ нашої української армії”, - зауважила вона.

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За словами провидиці, до середини квітня ЗСУ отримають достатньо військової допомоги від західних партнерів для того, щоб перейти у наступ на ворога.

“Російські війська готують наступ по всій лінії, де зараз ведуться військові дії для того, щоб подивитися, де в українській армії слабкі місця, де можна прорватися. Але ми вже готові. Прорватися їм не вдасться, а ми навпаки підемо в контрнаступ”, - прогнозує мольфарка.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог Дмитро Уранус зробив передбачення, що війна в Україні не закінчиться цього року.

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