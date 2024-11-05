Мольфарка розповіла, як у листопаді правильно підготуватись до Нового року

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Мольфарка, переможниця "Битви екстрасенсів" Олена Стеценко розповіла, як правильно підготуватись до Нового року.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Ольга Стеценко зазначила, що до Нового року потрібно ретельно готуватись та починати "з чистого листка". Перше - це позбутись зайвих речей, які варто віднести до церкви чи віддати людям, які цього потребують.

"Потрібно зробити генеральне прибирання, купити щось нове. На Новий рік треба принести щось нове до квартири", - каже вона.

Мольфарка зазначила, що варто також видалити непотрібні контакти та фото. Олена Стеценко наголосила, що ці справи треба зробити ще у старому році, щоб успішно почати новий.

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