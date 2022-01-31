Молодик 1 лютого 2022 року: три потужні ритуали та обряди для залучення грошей і привабливості

Молодик 1 лютого 2022 року: три потужні ритуали та обряди для залучення грошей і привабливості

У новомісяччя можна здійснювати ритуали для збільшення коштів і привабливості.

1 лютого буде другий молодик цьогоріч. Містики здавна пов'язували різні ритуали та обряди з різними фазами Місяця, і молодик не став винятком. Молодик – це початок щомісячного місячного циклу, коли закладається позитивна динаміка на весь місяць уперед.

Місяць: астрологія та міфологія

Місяць – це єдиний природний супутник Землі. Це – другий за яскравістю об'єкт на земному небосхилі після Сонця і п'ятий за величиною природний супутник планети Сонячної системи. Місяць з'явився близько 4,51 млрд років тому, трохи пізніше за Землю. Найбільш популярна гіпотеза про те, що Місяць сформувалася з уламків, що залишилися після "гігантського зіткнення" Землі та Теї – планети, схожої за розмірами з Марсом.

Греки називали супутник Землі Селеною, стародавні єгиптяни – Ях, вавилоняни – Сін, японці – Цукіемі.

Молодик: езотерика

Повня і молодик – це найсильніші місячні фрази. Це пік та відродження Місяця. З погляду езотерики, молодик можна назвати чистим листом, на якому ви можете записати ваші мрії немов до потаємного щоденника. Вважається, що саме молодик відкриває потужний енергетичний портал, який можна використовувати для здійснення ритуалів та обрядів, на створення амулетів та талісманів, на підвищення сексуальної привабливості, на залучення грошей, удачі та щастя.

Молодик: астрологія

Астрологи запевняють, що молодик – це час змін, чудовий період для оновлення та пошуку шляхів для розвитку. Через це потрібно залишити минуле позаду і позбавитися всього, що заважає подальшому розвитку. Також потрібно познайомитися з цікавими обрядами, які допоможуть стати успішнішими та попрощатися з фінансовими труднощами, і набути більше привабливості.

Молодик 1 лютого 2022 року: ритуал на гроші

Цей дієвий ритуал на гроші в новомісяччя полягає в наступному. Вам необхідно зібрати у будинку всі дрібні гроші. Після того, як ви приймете душ, "полийте" себе дощем із зібраних монет (їх краще попередньо помити, щоб позбутися ментального та фізичного бруду – ред.). Цей ритуал дуже ефективний для разового залучення коштів.

Молодик 1 лютого 2022 року: обряд для збільшення привабливості

Для такого обряду слід у день молодика піти до крамниці і купити якісні, гарні та дорогі цукерки. Потім покласти солодощі на підвіконня, уявляючи світло Місяця, після чого накрити тканиною червоного кольору. Продукт тримати тут протягом трьох днів. Потім роздати своїм рідним, друзям, знайомим. Після цього, як вважають езотерики, Місяць почне допомагати людині, яка провела такий обряд, а оточення ставитиметься набагато краще.

Молодик 1 лютого 2022 року: місячний обряд

Під час молодика потрібно налити до склянку воду і покласти її на всю ніч на підвіконня, щоб зарядити воду енергією Місяця. Вранці взяти склянку води до рук. Зарядженою водою треба вмитися, а ще краще облитися для збільшення своїх сил.

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