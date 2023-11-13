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Молодик 13 листопада 2023 року: найпопулярніші прикмети та забобони

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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985
Час на прочитання
3 хв
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Молодик 13 листопада 2023 року: найпопулярніші прикмети та забобони

Молодик - це хороший період для початку чогось нового / Фото: ТСН.ua

Молодик - це гарний час, щоб почати щось нове.

Ось кілька найпопулярніших забобонів та прикмет, які часто пов'язують з езотеричними вченнями та молодиком:

  1. Записування бажань: у день молодика  можна написати список бажань та цілей, які ви хочете здійснити. Згорніть цей список і покладіть під подушку або заховайте в безпечне місце. Вірять, що під час наступного Місяця ваші бажання здійсняться.

  2. Запалення свічок: запалення свічок в час молодика вважається способом привернення позитивної енергії. Кожна свічка може символізувати конкретний намір або бажання, і під час запалення свічок ви ментально фокусуєтеся на цих намірах.

  3. Ритуал очищення простору: під час молодика можна провести ритуал очищення простору, використовуючи ароматичні трави, ефірні олії або бузкову воду. Цей ритуал має на меті видалити негативну енергію і створити гармонію в вашому середовищі.

  4. Перехід через поріг: Деякі люди вірять, що проходження через поріг під час молодика може приносити щастя та нові можливості. Зазвичай це роблять під час першого місячного променя, коли Місяць тільки з'являється на небі.

  5. Витримка від нових початків: молодик в езотериці вважається часом внутрішнього розвитку, тому деякі люди уникають розпочинати нові проєкти.

  6. Зберігання тиші: Деякі вірування езотерики підкреслюють важливість зберігання тиші під час молодика. Вірять, що цей час сприяє глибокій саморефлексії і поглибленню духовного з'єднання. Уникайте шумні та розгульні заходи, замість цього вибираються спокійні та медитативні діяльності.

  7. Виконання ритуалів зі своїм улюбленим каменем: Деякі люди вірять у силу каменів та їх енергетичний вплив. Під час молодика можна виконати ритуал зі своїм улюбленим каменем, тримаючи його у руці, візуалізуючи свої наміри та передаючи їх у камінь. Вважається, що камінь буде підтримувати вас у реалізації цих намірів.

  8. Ці забобони та прикмети є лише деякими прикладами і варто пам'ятати, що кожна людина має свої власні вірування та практики.

  9. Спостереження за Місяцем: Під час молодика варто спостерігати за змінами на небосхилі та фазами Місяця. Вважається, що це допоможе вам з'єднатися з природною енергією Місяця та отримати його благословення.

  10. Подяка та вдячність: Під час молодика важливо висловлювати подяку та вдячність за все, що ви маєте у своєму житті. Ви можете виконати медитацію або просто виразити свою вдячність всесвіту за підтримку та випромінювання позитивної енергії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
985
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