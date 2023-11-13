Молодик 13 листопада 2023 року: найпопулярніші прикмети та забобони

Молодик - це гарний час, щоб почати щось нове.
Ось кілька найпопулярніших забобонів та прикмет, які часто пов'язують з езотеричними вченнями та молодиком:
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Записування бажань: у день молодика можна написати список бажань та цілей, які ви хочете здійснити. Згорніть цей список і покладіть під подушку або заховайте в безпечне місце. Вірять, що під час наступного Місяця ваші бажання здійсняться.
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Запалення свічок: запалення свічок в час молодика вважається способом привернення позитивної енергії. Кожна свічка може символізувати конкретний намір або бажання, і під час запалення свічок ви ментально фокусуєтеся на цих намірах.
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Ритуал очищення простору: під час молодика можна провести ритуал очищення простору, використовуючи ароматичні трави, ефірні олії або бузкову воду. Цей ритуал має на меті видалити негативну енергію і створити гармонію в вашому середовищі.
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Перехід через поріг: Деякі люди вірять, що проходження через поріг під час молодика може приносити щастя та нові можливості. Зазвичай це роблять під час першого місячного променя, коли Місяць тільки з'являється на небі.
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Витримка від нових початків: молодик в езотериці вважається часом внутрішнього розвитку, тому деякі люди уникають розпочинати нові проєкти.
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Зберігання тиші: Деякі вірування езотерики підкреслюють важливість зберігання тиші під час молодика. Вірять, що цей час сприяє глибокій саморефлексії і поглибленню духовного з'єднання. Уникайте шумні та розгульні заходи, замість цього вибираються спокійні та медитативні діяльності.
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Виконання ритуалів зі своїм улюбленим каменем: Деякі люди вірять у силу каменів та їх енергетичний вплив. Під час молодика можна виконати ритуал зі своїм улюбленим каменем, тримаючи його у руці, візуалізуючи свої наміри та передаючи їх у камінь. Вважається, що камінь буде підтримувати вас у реалізації цих намірів.
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Ці забобони та прикмети є лише деякими прикладами і варто пам'ятати, що кожна людина має свої власні вірування та практики.
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Спостереження за Місяцем: Під час молодика варто спостерігати за змінами на небосхилі та фазами Місяця. Вважається, що це допоможе вам з'єднатися з природною енергією Місяця та отримати його благословення.
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Подяка та вдячність: Під час молодика важливо висловлювати подяку та вдячність за все, що ви маєте у своєму житті. Ви можете виконати медитацію або просто виразити свою вдячність всесвіту за підтримку та випромінювання позитивної енергії.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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