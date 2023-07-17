Молодик 17 липня 2023 року: п'ять цікавих забобонів та прикмет

Забобони та прикмети пов'язані з Молодим Місяцем мають свої коріння у народних віруваннях та традиціях. Ось декілька цікавих забобонів та прикмет, пов'язаних з цим періодом:

Записати свої бажання: Віриться, що під час Молодого Місяця бажання та наміри мають особливу силу. Запишіть свої бажання на папері під час Молодого Місяця, а потім зберігайте цей папір поблизу себе, можливо, під подушкою або портфелі. Згідно з віруваннями, коли ваші бажання будуть підсилені енергією Молодого Місяця, вони здійсняться. Розпускати волосся: Деякі вважають, що розпускання волосся під час Молодого Місяця може приносити додаткову красу і привабливість. Цей забобон вважається символом відкритості і звільнення. Заряджати кристали: Молодий Місяць вважається часом зарядження і відновлення енергії. Розмістіть свої кристали під промінь Молодого Місяця протягом ночі, щоб зарядити їх позитивною енергією. Вважається, що це покращує їх потужність та ефективність. Робити побажання на перший місячний промінь: Коли вперше з'являється Молодий Місяць на небосхилі, можна зробити побажання, побачивши його. Вважається, що це особливий момент, коли ваші побажання матимуть особливу силу. Виконувати ритуали чи медитацію засвітленим свічами: Розмістіть свічки відповідно до своїх намірів або цілей під час Молодого Місяця і спостерігайте за їх палким вогнем, виконуючи ритуали або медитуючи. Вважається, що свічки підсилюють підключення до внутрішнього світу та зміцнюють спрямованість.

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Варто зауважити, що ці забобони та прикмети є частиною народних традицій та вірувань і не мають наукового підтвердження. Це лише цікаві аспекти, які можуть мати символічну вагу та додати особливого значення вашим ритуалам під час Молодого Місяця. Їх слід сприймати з відкритим розумом та як окремі вираження духовності та особистої практики.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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