Молодик 17 липня 2023 року: що варто зробити та чого краще уникати

Ось деякі загальні поради, які можуть стосуватися цього періоду з астрологічної точки зору:

Почини новий проєкт: Молодий Місяць вважається часом нового початку. Це чудовий час для запуску нових проєктів, задумів або планів. Використайте енергію Молодого Місяця, щоб розпочати щось свіже і надихаюче. Встанови наміри: Запиши свої наміри або цілі на папері під час Молодого Місяця. Фокусуйся на тому, чого ти хочеш досягти в майбутньому. Визначення цілей може допомогти зосередитися на досягненні успіху. Медитуй або відпочивай: Молодий Місяць також може бути часом внутрішнього спокою і відновлення. Візьміть собі час для медитації, релаксації або просто зробіть щось, що допоможе вам відновити енергію і зосередитися на своєму внутрішньому світі. Відмовся від негативності: Молодий Місяць може бути часом очищення і звільнення від негативних енергій. Спробуйте позбутися старих патернів, переживань або думок, які тримають вас у минулому. Спрямуйте свою увагу на позитивність і сприйняття нових можливостей. Практикуй ритуали або церемонії: Деякі люди використовують Молодий Місяць для проведення особистих ритуалів або церемоній. Це може включати запалення свічок, молитву, виконання особливих рухів або будь-які інші дії, які мають для вас особливе значення.

Знову ж таки, слід пам'ятати, що ці поради базуються на загальних віруваннях, пов'язаних з астрологією, і не є науково підтвердженими фактами. Ви можете використовувати їх як інструмент для особистого розвитку, але завжди слухайте свою внутрішню інтуїцію та відповідайте на свої власні потреби та цінності.

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Під час фази Молодого Місяця є кілька речей, які можна уникати з астрологічного погляду. Це можуть бути наступні речі:

Приймати важливі рішення: Молодий Місяць може бути часом емоційної нестабільності, тому краще уникати прийняття важливих рішень протягом цього періоду. Дайте собі трохи часу для збору інформації та розгляду альтернатив, перш ніж приймати остаточні рішення. Розпочинати конфлікти або сперечатися: Час Молодого Місяця може бути емоційно чутливим, тому краще уникати конфліктів або сперечань з іншими людьми. Спробуйте зберігати спокій і зосередитися на позитивному спілкуванні та розв'язанні проблем заради гармонії. Затягувати з початком нових справ: Молодий Місяць є фазою енергії нового початку, тому краще уникати затягування з реалізацією нових ідей або планів. Варто зосередитися на виконанні перших кроків та створенні основ для подальшого розвитку. Ставити занадто високі очікування: Під час Молодого Місяця може бути спокуса ставити перед собою надмірно високі очікування. Уникайте цього, оскільки може бути реалістичніше розглядати малі кроки і поступовий прогрес. Пам'ятайте, що кожен початок має свій розвиток, і важливо бути терплячим і відкритим до навчання.

Ці поради також базуються на загальних віруваннях, пов'язаних з астрологією, і не є науково підтвердженими фактами. Це лише рекомендації, і ви можете використовувати їх на свій розсуд, зважаючи на власні потреби та обставини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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