Молодик 2 жовтня 2024 року: 10 психологічних афірмацій для приваблення змін у житті

Період молодика 2 жовтня 2024 року, насичений енергією сонячного затемнення, є часом, коли можна сміливо втілювати свої мрії в реальність.

Період молодика 2 жовтня 2024 року, з огляду на супутнє сонячне затемнення, несе в собі багато цікавого. Це час для глибоких змін і трансформацій, коли енергія космосу допомагає відпустити старе і відкрити нові шляхи. У цей період також важливо практикувати усвідомленість, оскільки емоції можуть бути посилені. Багато людей відчувають сильне бажання змін, що робить цей момент ідеальним для встановлення нових цілей і намірів.

10 психологічних афірмацій для приваблення змін у житті:

"Я відкритий(а) до нових можливостей і змін у своєму житті." "Я заслуговую на щастя і успіх, і вони приходять до мене з легкістю." "Кожен день я роблю кроки до реалізації своїх мрій і цілей." "Я вірю в себе і свої можливості." "Я відпускаю все, що більше не служить моєму найвищому благу." "Я привертаю позитивні зміни в усіх сферах свого життя." "Я живу у гармонії з собою і оточенням." "Мої думки і наміри створюють мою реальність." "Я відкриваюся для нових досвідів і вражень." "Я готовий(а) прийняти всі дари життя з вдячністю."

Ці афірмації допоможуть вам налаштуватися на позитивні зміни та підтримати ваше бажання втілити нові можливості у своєму житті під час цього потужного періоду.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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