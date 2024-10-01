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Молодик 2 жовтня 2024 року: 10 психологічних афірмацій для приваблення змін у житті

Молодик 2 жовтня 2024 року: 10 психологічних афірмацій для приваблення змін у житті

Ця енергія сприяє не лише очищенню минулого, але й відкриттю нових перспектив, дозволяючи вам з легкістю перейти до бажаних змін у житті. / Фото: ТСН.ua

Період молодика 2 жовтня 2024 року, насичений енергією сонячного затемнення, є часом, коли можна сміливо втілювати свої мрії в реальність.

Період молодика 2 жовтня 2024 року, з огляду на супутнє сонячне затемнення, несе в собі багато цікавого. Це час для глибоких змін і трансформацій, коли енергія космосу допомагає відпустити старе і відкрити нові шляхи. У цей період також важливо практикувати усвідомленість, оскільки емоції можуть бути посилені. Багато людей відчувають сильне бажання змін, що робить цей момент ідеальним для встановлення нових цілей і намірів.

10 психологічних афірмацій для приваблення змін у житті:

  1. "Я відкритий(а) до нових можливостей і змін у своєму житті."
  2. "Я заслуговую на щастя і успіх, і вони приходять до мене з легкістю."
  3. "Кожен день я роблю кроки до реалізації своїх мрій і цілей."
  4. "Я вірю в себе і свої можливості."
  5. "Я відпускаю все, що більше не служить моєму найвищому благу."
  6. "Я привертаю позитивні зміни в усіх сферах свого життя."
  7. "Я живу у гармонії з собою і оточенням."
  8. "Мої думки і наміри створюють мою реальність."
  9. "Я відкриваюся для нових досвідів і вражень."
  10. "Я готовий(а) прийняти всі дари життя з вдячністю."

Ці афірмації допоможуть вам налаштуватися на позитивні зміни та підтримати ваше бажання втілити нові можливості у своєму житті під час цього потужного періоду.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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