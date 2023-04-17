Молодик 20 квітня 2023 року: що можна робити і що категорично заборонено

Молодик або новий місяць з погляду езотерики є символічним періодом.

Він відображає зміну енергії та настрою від попередньої повні.

У квітні 2023 року молодик відбудеться 20 квітня разом з першим сонячним затемненням.

У багатьох езотеричних традиціях молодик асоціюється з новим початком, внутрішнім розглядом та підготовкою до майбутніх подій. В цей час люди можуть зосередитися на своїх цілях та планах, і відкриті для нових можливостей.

У деяких традиціях молодик також пов'язують з жіночою енергією та розквітом жіночості. В інших традиціях молодик розглядається як час зміни та трансформації, коли люди можуть позбутися старих звичок та шаблонів, щоб зробити місце для нових ідей та можливостей.

Загалом, молодик в езотериці відображає час змін, перетворень та нового початку. В цей період можна бути відкритим для нового та зосередитися на своїх цілях, щоб створити нові можливості та перетворення у своєму житті.

Молодик 20 квітня 2023 року: що можна робити

Існують різні підходи та рекомендації щодо того, що можна робити під час молодика з погляду езотерики. Ось декілька можливих практик:

Медитувати та зосереджуватися на своїх цілях. Молодик може бути часом для внутрішнього розгляду та визначення того, що ви хочете досягти в житті. Медитація та зосередження на своїх цілях можуть допомогти у цьому процесі. Виконувати ритуали та магічні практики. Молодик є часом, коли енергія може бути перенасичена, тому це може бути ідеальним часом для виконання ритуалів та магічних практик. Читати та вивчати нові речі. Молодик може бути часом для вивчення нових речей, що можуть допомогти розширити вашу свідомість та сприяти духовному розвитку. Проводити час на природі. Молодик може бути ідеальним часом для підключення до природи та отримання від неї енергії та інспірації. Практикувати самоочищення та очищення енергії. Молодик може бути часом для очищення тіла та розчищення своєї енергетики. Це може включати практики, такі як очищення кристалами, ароматерапію, ритуали очищення та інші.

Загалом, важливо слухати своє тіло та інтуїцію під час молодика, та робити те, що дійсно підходить для вас та відповідає вашим потребам у цей період.

Залежно від традицій та підходів, можуть бути різні рекомендації щодо того, що категорично заборонено робити під час молодика. Однак, оскільки езотерика та духовні практики є досить індивідуальними, то можуть існувати відмінності в підходах та рекомендаціях.

Молодик 20 квітня 2023 року: що не рекомендується робити

Деякі загальні рекомендації щодо того, що категорично не рекомендується робити під час молодика, можуть включати наступне:

Здійснювати важливі рішення. Оскільки молодик вважається часом нового початку та може бути пов'язаний зі змінами, то не рекомендується здійснювати важливі рішення на цей період. Кріпитися в думках про негативне або минуле. Молодик - це час для початку нового циклу, тому не слід зациклюватися на негативних думках, переживаннях або подіях з минулого. Виконувати ритуали або практики, які можуть завдати шкоди іншим або зіткнутися з негативною енергією. Це може включати практики, які привертають зло, або ритуали, які виконуються з негативними намірами. Займатися спортом або фізичною активністю, яка може завдати шкоди здоров'ю. Оскільки молодик пов'язаний зі змінами та внутрішніми процесами, то не рекомендується перевантажувати своє тіло або піддаватися стресовим ситуаціям.

Загалом, важливо дотримуватися здорового глузду та слухати своє тіло та інтуїцію під час молодика.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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