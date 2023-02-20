Молодик 20 лютого 2023 року: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Місяць при молодику не видно на нічному небі, оскільки він у цей час дуже близький до Сонця на небесній сфері.

Що не можна робити в молодик 20 лютого 2023 року

Не можна справляти весілля.

Небажано жінкам носити сукню зеленого кольору та робити покупки.

Не можна ображати собак.

Не рекомендується одягати блискучі речі.

Важливо не втрачати контролю над ситуацією.

Краще не довіряти малознайомим людям та приймати авантюрні рішення.

Не рекомендується приймати важливі доленосні рішення.

Не пити алкоголь і їсти гостру їжу.

Що обов'язково потрібно робити в молодик 20 лютого 2023 року

Медитувати.

Мріяти.

Займатися спортом.

Гуляти.

Планувати майбутнє.

Приймати ванну із сіллю або аромаоліями.

Займатися йогою, медитацією.

Робити духовні практики.

Дбати про своє тіло.

Викидати старі та непотрібні речі.

Потрібно навести лад у квартирі, гардеробі, робочому місці та телефоні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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