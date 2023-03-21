Молодик 21 березня 2023 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Молодик — фаза Місяця, при якій екліптичні довготи Сонця і Місяця збігаються. Тобто Сонце, Місяць і Земля знаходяться на одній прямій (причому Місяць розташований між Землею та Сонцем.

Молодик 21 березня 2023 року: чи буде видно Місяць

Безпосередньо Місяць при молодому місяці, як правило, не видно, проте через кілька годин після або до молодика при дуже ясній атмосфері іноді все-таки можна помітити слабо освітлений диск, відбитий від Землі попелясте світло Місяця.

Молодик 21 березня 2023 року: що категорично заборонено

Починати нові та важливі справи краще відкласти.

Проводити великі фінансові операції.

Робити генеральне прибирання у будинку чи ремонт.

Спілкуватися з людьми.

Стригти волосся.

Робити великі фізичні навантаження

Іти на візит до косметолога забороняється.

Міняти роботу.

Молодий місяць 21 березня 2023 року

прийміть ванну, що вас розслабить;

помедитуйте;

почитайте книгу;

почніть приємне спілкування з людьми;

проведіть час із рідними та близькими;

попрощайтеся з людьми, які заважають вам жити.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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