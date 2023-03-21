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Молодик 21 березня 2023 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Молодик 21 березня 2023 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Фото: ТСН.ua

Молодик — сильний астрологічний період.

Молодик — фаза Місяця, при якій екліптичні довготи Сонця і Місяця збігаються. Тобто Сонце, Місяць і Земля знаходяться на одній прямій (причому Місяць розташований між Землею та Сонцем. 

Молодик 21 березня 2023 року: чи буде видно Місяць

Безпосередньо Місяць при молодому місяці, як правило, не видно, проте через кілька годин після або до молодика при дуже ясній атмосфері іноді все-таки можна помітити слабо освітлений диск, відбитий від Землі попелясте світло Місяця.

Молодик 21 березня 2023 року: що категорично заборонено

  • Починати нові та важливі справи краще відкласти.
  • Проводити великі фінансові операції.
  • Робити генеральне прибирання у будинку чи ремонт.
  • Спілкуватися з людьми.
  • Стригти волосся.
  • Робити великі фізичні навантаження
  • Іти на візит до косметолога забороняється.
  • Міняти роботу.

Молодий місяць 21 березня 2023 року

  • прийміть ванну, що вас розслабить;
  • помедитуйте;
  • почитайте книгу;
  • почніть приємне спілкування з людьми;
  • проведіть час із рідними та близькими;
  • попрощайтеся з людьми, які заважають вам жити.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
364
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