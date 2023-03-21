Молодик 21 березня 2023 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Молодик — сильний астрологічний період.
Молодик — фаза Місяця, при якій екліптичні довготи Сонця і Місяця збігаються. Тобто Сонце, Місяць і Земля знаходяться на одній прямій (причому Місяць розташований між Землею та Сонцем.
Молодик 21 березня 2023 року: чи буде видно Місяць
Безпосередньо Місяць при молодому місяці, як правило, не видно, проте через кілька годин після або до молодика при дуже ясній атмосфері іноді все-таки можна помітити слабо освітлений диск, відбитий від Землі попелясте світло Місяця.
Молодик 21 березня 2023 року: що категорично заборонено
- Починати нові та важливі справи краще відкласти.
- Проводити великі фінансові операції.
- Робити генеральне прибирання у будинку чи ремонт.
- Спілкуватися з людьми.
- Стригти волосся.
- Робити великі фізичні навантаження
- Іти на візит до косметолога забороняється.
- Міняти роботу.
Молодий місяць 21 березня 2023 року
- прийміть ванну, що вас розслабить;
- помедитуйте;
- почитайте книгу;
- почніть приємне спілкування з людьми;
- проведіть час із рідними та близькими;
- попрощайтеся з людьми, які заважають вам жити.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
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