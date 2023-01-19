Молодик 21 січня 2023 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Молодик — це символ нового початку, ідеального часу, щоб почати щось нове і спланувати своє майбутнє.

У цьому суть молодика (лат. Nova Luna — молодик — ред). Це добрий період, щоб планувати своє майбутнє, розробляючи нову стратегію.

21 січня 2023 року над Землею зійде перший молодик цього року. Тому зібрали вам поради про те, що обов'язково потрібно робити і що категорично заборонено.

Молодик 21 січня 2023 року: що потрібно робити

ворожити на майбутнє;

робити ритуали та обряди на збільшення багатства;

отримання нової роботи;

залучення любові до свого життя;

збільшення краси, а також на поправку здоров'я та збільшення життєвих сил;

жертвувати;

віддати непотрібні речі у благодійний магазин;

відвезти іграшки до дитячого будинку;

купити бездомним їжі;

медитувати;

поминати предків;

прибирати;

зайнятися очищенням.

Молодик 21 січня 2023 року: що категорично не можна робити

Робити косметичні процедури: манікюр, педикюр, уколи краси.

Відвідувати перукарні, солярії, косметологи.

Ризикувати.

Здійснювати необдумані вчинки.

Ревнувати.

З'ясовувати стосунки.

Бажати негативу.

Впадати у зневіру.

Думати про погане, страждати.

Хвалитися перед будь-ким.

Розповідати про свої досягнення та перемоги.

Приймати якісь важливі рішення.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки та передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто маэ розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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