Молодик 21 січня 2023 року у Водолії: прикмети та забобони

Астрологи й езотерики вважають, що молодик впливає на організм і здоров'я, тож якщо ви давно планували сісти на дієту, це – найкращий момент.

Експерти в молодик рекомендують зайнятися очищенням організму, переглядом раціону харчування та прибиранням в оселі, а ще саме в молодик позбутися шкідливих звичок буде набагато легше.

Також молодик 21 січня 2023 року – це Місяць у Водолії. Молодик у Водолії – чудовий день для зав'язування дружби близькими за духом людьми, спілкування з ними.

Молодик 21 січня 2023 року

Якщо молодик збігся із суботою, не позичайте хліб і гроші – вас може покинути успіх.

Молодик 21 січня 2023 року: забобони

Після молодика треба підстригати волосся, щоб воно краще росло.

Якщо вперше побачиш місяць після молодика, треба в цей час мати монету в гаманці.

Якщо вперше побачиш молодий місяць після молодика, треба поцілуватися.

Якщо побачиш молодий місяць після молодика, треба увійти до будинку і слухати, що говоритимуть – це може здійснитися.

Поріз на молодика довго не гоїться.

Після молодика можна садити і сіяти – все піде на зростання.

У молодик не садять і не рубають дерева, щоб не засохло коріння.

Молодик 21 січня 2023 року: прикмети

Якщо до самотньої дівчини в ніч молодика залетить птах до будинку або на балкон, це стовідсотково є прикметою, що вона незабаром зустріне кохання. Річницю весілля, яка випадала на молодик, не можна святкувати, адже езотерики вважали, що це може принести сварки в сім'ю. Якщо перший поцілунок випав на молодик – стосунки будуть міцними, довгими і щасливими.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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