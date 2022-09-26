Молодик 26 вересня 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Сьогодні - молодик у Терезах.
26 вересня 2022 року - це молодик у Терезах. Астрономічний місяць розпочинає місячний місяць і триває до моменту, коли Місяць вступає в першу чверть — це від першого до другого місячного дня. У момент настання молодика Місяць не видно. Поява маленького місячного серпа можна побачити через дві доби після астрономічного молодика.
Молодик: астрологія та езотерика
Фахівці вважають, що молодик — чудовий час для планування. Бажано знайти окремий час, щоб скласти план дій на весь рік, а також зосередитися на завершенні тих справ, які тягнуться від минулого року.
Також вважається, що все, що зроблено в молодик на перспективу, обов'язково дасть плоди. Саме в цей час людина здатна змінити свою долю, залучити до неї щастя та достаток. У молодик завершується старе і розпочинається нове, це час змін.
Також пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період молодика 26 вересня 2022 року.
Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
У спокої криється діяльність. У діяльності криється спокій. А тут криється мудрість.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Кожен день - це нове життя. Кожна піала чаю - це новий час. Кожну мить це відчувай.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Якщо сприймати все занадто серйозно, можна випадково втратити барви життя. Воно тобі треба.
РАК (22 червня-22 липня)
У житті повинно бути дещо більше, ніж просто мати все, що забажаєш. Що це для тебе значить, знаєш?
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Задоволення не приносить радості. ЇЇ приносить віддавання як безкорисне діяння.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Чим більше любові у твоїх діях, тим більше свободи у твоєму житті. Тільки люби безкорисно.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Лише у спокійній свідомості, як у спокійній воді, світ відображається не викривленим. Або осягай мистецтво свідомих викривлень.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Усвідомлючи, що все змінюється, чи станеш щось утримувати? А якщо станеш, то що?
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Проявляючи свою природу - здобуваєш свободу. Все ж, дійшовши до вершини, - йди далі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Запали свічку, а разом з нею і світло пізнання. А першу потім не забудь погасити. Не переплутай.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Зосередженість веде до безсмертя. Легковажність до смерті. Так сам Будда казав.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Зрощуй витонченість Волі. Звеличуй звучання смислів. Подумай, що каже вислів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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