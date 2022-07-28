Молодик 28 липня 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Молодик - це хороший час для планування майбутнього.

З погляду астрології, молодик несе позитивні перспективи та зміни. У деяких людей виникає почуття надійності. У цей час потрібно триматися однодумців і працювати не лише над власним поступом у справах, а й на благо оточення.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період молодика 28 липня 2022 року.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

На істинно твоєму шляху, немає духу порівняння та змагання, розслабтесь та будь собою.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Лише у спокійній свідомості, як у спокійній воді, світ відображається не викривленим або осягай мистецтво свідомих викривлень.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Зосередженість веде до безсмертя, легковажність до смерті.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

У житті є дещо більше, ніж успішний успіх та ефективна ефективність.

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Мудрість вже є у тобі, так само як чай вже є усередині насіння, не квап плоди передчасно.

Фото: ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Дозволь усьому йти своїм ходом і сам слідкуй за цим. Саме час довіритись потоку подій.

Фото: ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Найкраще бажання - це бажання бачити речі такими, який вони такими, який вони є і самому бути таким як є.

Фото: ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Говорити слід лише про те, що змінює тишу на краще. Послухай тишу, щоб знати з чим порівнювати.

Фото: ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Щоб впустити зміни у своє життя, достатньо просто їм відкритися та озброїтись терпінням.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Здобувши все чого бажав, усвідомлюєш, що це все - не є все. Є дещо більше, ніж бажання.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Знаходячись у різних човнах, ми пливемо по одній річці життя. Хоча і в різних потоках.

Фото: ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Медитація - це бути собою, бути простим та природним. Просто бути.

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