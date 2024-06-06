Молодик 6 червня 2024 року: три езотеричні ритуали для початку чогось нового

Під час молодика можна зробити різні ритуали та обряди

Молодик 6 червня 2024 року, з езотеричного погляду, є часом нових початків, встановлення намірів та планування майбутнього. Це період, коли енергія сприяє початку нових проєктів і досягненню цілей.

Ось три езотеричні ритуали, які можна виконати під час фази молодика для початку чогось нового:

Ритуал створення магічного амулета: Матеріали: чистий папір, ручка або маркер, свічка, кристали (за бажанням).

Сідайте в спокійному місці, розпаліть свічку.

На чистому папері напишіть свій намір або ціль, яку хочете досягти.

Зверніться до Місяця та попросіть його підтримки у втіленні вашої мрії.

Згорніть папір і помістіть його під свічку, під час того, як вона палиться.

Зарядіть амулет своєю енергією та намірами, тримаючи його в руках та візуалізуючи свою мету.

Якщо вам подобається, можна також додати кристали або інші об'єкти для підсилення енергії. Ритуал медитації на візуалізацію: Знайдіть тихе місце для медитації.

Сядьте або лягайте зручно, закрийте очі та відпустіть розум.

Візуалізуйте себе в майбутньому, досягаючи своєї цілі чи реалізуючи мрію.

Уявіть собі кожну деталь вашого досягнення: як ви почуваєтеся, які звуки чуєте, які запахи відчуваєте.

Зосередьтеся на цьому відчутті успіху та підтримки від Всесвіту.

Завершіть медитацію з подякою та вдячністю за цей час. Ритуал очищення та налаштування астрального поля: Використовуйте свічку, ароматичні масла або сухі трави для створення атмосфери спокою та благополуччя.

Почніть з власного астрального очищення: уявіть, як негативна енергія віддаляється від вас, а ви заповнюєтеся світлом та позитивністю.

Після цього, визначте ціль чи намір, який ви хочете почати, та уявіть, як ваша аура наповнюється енергією цієї мети.

Виголосіть свої наміри вголос або в мовчанні, звертаючись до Всесвіту або енергій навколо вас.

Закінчіть ритуал подякою та відправленням позитивних енергій у всесвіт.

Ці ритуали можна модифікувати згідно з власними уподобаннями та потребами, а також залежно від конкретної цілі, яку ви хочете досягти.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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