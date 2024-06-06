Молодик 6 червня 2024 року: три езотеричні ритуали для початку чогось нового

Під час молодика можна зробити різні ритуали та обряди
Молодик 6 червня 2024 року, з езотеричного погляду, є часом нових початків, встановлення намірів та планування майбутнього. Це період, коли енергія сприяє початку нових проєктів і досягненню цілей.
Ось три езотеричні ритуали, які можна виконати під час фази молодика для початку чогось нового:
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Ритуал створення магічного амулета:
- Матеріали: чистий папір, ручка або маркер, свічка, кристали (за бажанням).
- Сідайте в спокійному місці, розпаліть свічку.
- На чистому папері напишіть свій намір або ціль, яку хочете досягти.
- Зверніться до Місяця та попросіть його підтримки у втіленні вашої мрії.
- Згорніть папір і помістіть його під свічку, під час того, як вона палиться.
- Зарядіть амулет своєю енергією та намірами, тримаючи його в руках та візуалізуючи свою мету.
- Якщо вам подобається, можна також додати кристали або інші об'єкти для підсилення енергії.
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Ритуал медитації на візуалізацію:
- Знайдіть тихе місце для медитації.
- Сядьте або лягайте зручно, закрийте очі та відпустіть розум.
- Візуалізуйте себе в майбутньому, досягаючи своєї цілі чи реалізуючи мрію.
- Уявіть собі кожну деталь вашого досягнення: як ви почуваєтеся, які звуки чуєте, які запахи відчуваєте.
- Зосередьтеся на цьому відчутті успіху та підтримки від Всесвіту.
- Завершіть медитацію з подякою та вдячністю за цей час.
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Ритуал очищення та налаштування астрального поля:
- Використовуйте свічку, ароматичні масла або сухі трави для створення атмосфери спокою та благополуччя.
- Почніть з власного астрального очищення: уявіть, як негативна енергія віддаляється від вас, а ви заповнюєтеся світлом та позитивністю.
- Після цього, визначте ціль чи намір, який ви хочете почати, та уявіть, як ваша аура наповнюється енергією цієї мети.
- Виголосіть свої наміри вголос або в мовчанні, звертаючись до Всесвіту або енергій навколо вас.
- Закінчіть ритуал подякою та відправленням позитивних енергій у всесвіт.
Ці ритуали можна модифікувати згідно з власними уподобаннями та потребами, а також залежно від конкретної цілі, яку ви хочете досягти.
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