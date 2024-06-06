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Молодик 6 червня 2024 року: три езотеричні ритуали для початку чогось нового

Молодик 6 червня 2024 року: три езотеричні ритуали для початку чогось нового

Молодик - це хороший час для початку чогось нового / Фото: ТСН.ua

Під час молодика можна зробити різні ритуали та обряди

Молодик 6 червня 2024 року, з езотеричного погляду, є часом нових початків, встановлення намірів та планування майбутнього. Це період, коли енергія сприяє початку нових проєктів і досягненню цілей.

Ось три езотеричні ритуали, які можна виконати під час фази молодика для початку чогось нового:

  1. Ритуал створення магічного амулета:

    • Матеріали: чистий папір, ручка або маркер, свічка, кристали (за бажанням).
    • Сідайте в спокійному місці, розпаліть свічку.
    • На чистому папері напишіть свій намір або ціль, яку хочете досягти.
    • Зверніться до Місяця та попросіть його підтримки у втіленні вашої мрії.
    • Згорніть папір і помістіть його під свічку, під час того, як вона палиться.
    • Зарядіть амулет своєю енергією та намірами, тримаючи його в руках та візуалізуючи свою мету.
    • Якщо вам подобається, можна також додати кристали або інші об'єкти для підсилення енергії.

  2. Ритуал медитації на візуалізацію:

    • Знайдіть тихе місце для медитації.
    • Сядьте або лягайте зручно, закрийте очі та відпустіть розум.
    • Візуалізуйте себе в майбутньому, досягаючи своєї цілі чи реалізуючи мрію.
    • Уявіть собі кожну деталь вашого досягнення: як ви почуваєтеся, які звуки чуєте, які запахи відчуваєте.
    • Зосередьтеся на цьому відчутті успіху та підтримки від Всесвіту.
    • Завершіть медитацію з подякою та вдячністю за цей час.

  3. Ритуал очищення та налаштування астрального поля:

    • Використовуйте свічку, ароматичні масла або сухі трави для створення атмосфери спокою та благополуччя.
    • Почніть з власного астрального очищення: уявіть, як негативна енергія віддаляється від вас, а ви заповнюєтеся світлом та позитивністю.
    • Після цього, визначте ціль чи намір, який ви хочете почати, та уявіть, як ваша аура наповнюється енергією цієї мети.
    • Виголосіть свої наміри вголос або в мовчанні, звертаючись до Всесвіту або енергій навколо вас.
    • Закінчіть ритуал подякою та відправленням позитивних енергій у всесвіт.

Ці ритуали можна модифікувати згідно з власними уподобаннями та потребами, а також залежно від конкретної цілі, яку ви хочете досягти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

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