Молодик 6 липня 2024 року: три езотеричні ритуали для відкриття доріг

Період молодика вважається ідеальним для початку нових проєктів, встановлення цілей та роботи над особистісним розвитком.

Молодик — це потужний час для початку нових проєктів, налаштування на успіх та проведення езотеричних ритуалів для відкриття нових можливостей. Традиційно вважається, що всі дії та ритуали, проведені в цей час, мають підсилену енергетичну підтримку, що сприяє їх успішній реалізації.

У липня 2024 року молодик настане 6 числа.

Ось три ритуали, які можна спробувати:

Молодик 6 липня 2024 року: ритуал зі свічками та медитацією

Вам знадобляться три білі свічки.

Запаліть свічки та розташуйте їх у формі трикутника.

Сядьте всередині трикутника, закрийте очі та зосередьтеся на своїх бажаннях і цілях.

Уявіть, як світло від свічок очищує ваш шлях від перешкод та відкриває нові можливості.

Медитуйте протягом 15-20 хвилин, потім задуйте свічки.

Молодик 6 липня 2024 року: ритуал із сіллю та водою

Візьміть чашу з чистою водою та дрібку морської солі.

Розмішайте сіль у воді, подумки уявляючи, як вона очищує ваше життя від негативної енергії.

Обережно облийте себе цією водою, починаючи з голови, промовляючи: "Я очищую своє життя та відкриваю нові шляхи для успіху."

Після ритуалу витріть себе чистим рушником.

Молодик 6 липня 2024 року: ритуал із написанням бажань

Вам знадобиться чистий аркуш паперу та ручка.

Напишіть на папері свої бажання та цілі, яких ви хочете досягти в найближчому майбутньому.

Складіть папір і сховайте його в безпечному місці.

Щомісяця під час молодика діставайте папір і перечитуйте свої бажання, додаючи нові або коригуючи старі.

Також читайте Молодик 6 липня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Пам’ятайте, що сила ритуалів залежить від вашої віри та наміру.

Молодик — це час для нових починань і відкриття нових можливостей, тому використовуйте його енергію на повну!

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.