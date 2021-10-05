Молодик 6 жовтня: що можна і що категорично заборонено робити

Молодик 6 жовтня: що можна і що категорично заборонено робити

Місяць у Терезах дарує вам несвідомий дипломатизм і хороший смак.

6 жовтня 2021 року о 14:54 за Києвом відбудеться молодик у Терезах. Це молодик — в поєднанні з Марсом. Через це не виключені спалахи гніву і насильства, і водночас — енергії, пристрасті і безглуздість. Шукайте баланс у взаєминах і хороших товаришів серед колег на роботі.

Зауважимо, що людство перебуває в періоді темного півріччя на думку езотериків.

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Зараз найкращий час для роботи з власною тінню, пошуку внутрішніх ресурсів і подорожей за ними в глибини підсвідомості.

Молодик 6 жовтня 2021: що потрібно робити

заводити корисні знайомства,

проводити переговори,

налагоджувати партнерські взаємини,

шукати інвесторів,

складати іспити або здавати наукову роботу,

купувати одяг,

думати позитивно,

планувати справи,

виконувати невеликі поточних завдань,

пасивно відпочивати,

очищати організм.

Молодик 6 жовтня 2021: що категорично заборонено

робити брудну роботу;

продавати авто;

з'ясовувати стосунки;

бути дратівливим або нетерплячі;

нервувати;

починати нові проєкти;

виконувати масштабні завдання;

змінювати місце роботи;

робити грандіозні домашні справи;

проводити великі грошові операції,

робити стрижки;

займатися косметологічними операціями;

інтенсивними фізичними навантаженнями.

Молодик 6 жовтня 2021: ритуал

Купуйте на базарі замок, відкрийте його, поруч із ним покладіть ключі для нього. Запаліть три червоні свічки і почекайте до тих пір, поки свічки не згорять. Після цього змастити замок медом, варенням або іншими солодощами, закрийте його ключем і киньте у воду річки. Один з ключів носите на собі як талісман, інші сховайте десь, хто їх ніхто не знайде.

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