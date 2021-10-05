Молодик 6 жовтня: що можна і що категорично заборонено робити

Місяць у Терезах дарує вам несвідомий дипломатизм і хороший смак.
6 жовтня 2021 року о 14:54 за Києвом відбудеться молодик у Терезах. Це молодик — в поєднанні з Марсом. Через це не виключені спалахи гніву і насильства, і водночас — енергії, пристрасті і безглуздість. Шукайте баланс у взаєминах і хороших товаришів серед колег на роботі.
Зауважимо, що людство перебуває в періоді темного півріччя на думку езотериків.
Зараз найкращий час для роботи з власною тінню, пошуку внутрішніх ресурсів і подорожей за ними в глибини підсвідомості.
Молодик 6 жовтня 2021: що потрібно робити
- заводити корисні знайомства,
- проводити переговори,
- налагоджувати партнерські взаємини,
- шукати інвесторів,
- складати іспити або здавати наукову роботу,
- купувати одяг,
- думати позитивно,
- планувати справи,
- виконувати невеликі поточних завдань,
- пасивно відпочивати,
- очищати організм.
Молодик 6 жовтня 2021: що категорично заборонено
- робити брудну роботу;
- продавати авто;
- з'ясовувати стосунки;
- бути дратівливим або нетерплячі;
- нервувати;
- починати нові проєкти;
- виконувати масштабні завдання;
- змінювати місце роботи;
- робити грандіозні домашні справи;
- проводити великі грошові операції,
- робити стрижки;
- займатися косметологічними операціями;
- інтенсивними фізичними навантаженнями.
Молодик 6 жовтня 2021: ритуал
Купуйте на базарі замок, відкрийте його, поруч із ним покладіть ключі для нього. Запаліть три червоні свічки і почекайте до тих пір, поки свічки не згорять. Після цього змастити замок медом, варенням або іншими солодощами, закрийте його ключем і киньте у воду річки. Один з ключів носите на собі як талісман, інші сховайте десь, хто їх ніхто не знайде.
Читайте також:
- Ворожіння на картах: підготовка і правила.
- Хіромантія: як читати лінії на руках.
- Останній ретроградний Меркурій 2021: що обов'язково потрібно зробити і чого слід уникати
- Містичні руни : як гадати на древній абетці
- Містичний прогноз на 4-10 жовтня: що руни нам віщують
- Містичний прогноз на жовтень: що руни нам віщують
- Ретроградний Меркурій 2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку