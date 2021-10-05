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Молодик 6 жовтня: що можна і що категорично заборонено робити

Молодик 6 жовтня: що можна і що категорично заборонено робити

ТСН.ua

Місяць у Терезах дарує вам несвідомий дипломатизм і хороший смак.

6 жовтня 2021 року о 14:54 за Києвом відбудеться молодик у Терезах. Це молодик — в поєднанні з Марсом. Через це не виключені спалахи гніву і насильства, і водночас — енергії, пристрасті і безглуздість. Шукайте баланс у взаєминах і хороших товаришів серед колег на роботі.

Зауважимо, що людство перебуває в періоді темного півріччя на думку езотериків.

Зараз найкращий час для роботи з власною тінню, пошуку внутрішніх ресурсів і подорожей за ними в глибини підсвідомості.

Молодик 6 жовтня 2021: що потрібно робити

  • заводити корисні знайомства,
  • проводити переговори,
  • налагоджувати партнерські взаємини,
  • шукати інвесторів,
  • складати іспити або здавати наукову роботу,
  • купувати одяг,
  • думати позитивно,
  • планувати справи,
  • виконувати невеликі поточних завдань,
  • пасивно відпочивати,
  • очищати організм.

Молодик 6 жовтня 2021: що категорично заборонено

  • робити брудну роботу;
  • продавати авто;
  • з'ясовувати стосунки;
  • бути дратівливим або нетерплячі;
  • нервувати;
  • починати нові проєкти;
  • виконувати масштабні завдання;
  • змінювати місце роботи;
  • робити грандіозні домашні справи;
  • проводити великі грошові операції,
  • робити стрижки;
  • займатися косметологічними операціями;
  • інтенсивними фізичними навантаженнями.

Молодик 6 жовтня 2021: ритуал

Купуйте на базарі замок, відкрийте його, поруч із ним покладіть ключі для нього. Запаліть три червоні свічки і почекайте до тих пір, поки свічки не згорять. Після цього змастити замок медом, варенням або іншими солодощами, закрийте його ключем і киньте у воду річки. Один з ключів носите на собі як талісман, інші сховайте десь, хто їх ніхто не знайде.

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