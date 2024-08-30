Молодик у Діві 3 вересня 2024 року: три езотеричні ритуали та обряди для отримання чогось нового

Цей молодик у Діві є сприятливим моментом для ритуалів, що зосереджені на очищенні та нових починаннях, допомагаючи створити чіткі наміри та сприятливі умови для змін.

Під час молодика у Діві 3 вересня 2024 року можна провести кілька езотеричних ритуалів та обрядів, які сприятимуть отриманню чогось нового та залученню позитивних змін у життя.

1. Ритуал на залучення нових можливостей

Матеріали : біла свічка, аркуш паперу, зелений олівець або ручка, лавровий лист або лист розмарину.

: біла свічка, аркуш паперу, зелений олівець або ручка, лавровий лист або лист розмарину. Процедура: вечір молодика почніть з медитації для очищення розуму. Після цього запаліть білу свічку та на аркуші паперу напишіть свої наміри й бажання щодо нових можливостей, використовуючи зелений олівець (символ зростання і процвітання). Покладіть лавровий лист або лист розмарину на папір, скрутіть його в рулон і покладіть під свічку, візуалізуючи, як ваші бажання матеріалізуються. Дайте свічці догоріти, а попіл від листа (якщо він згорить) або залишки зберігайте на видному місці як нагадування про свої наміри.

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2. Обряд на очищення та відкриття нових шляхів

Матеріали : сіль, вода, ефірна олія розмарину або лаванди, біла тканина.

: сіль, вода, ефірна олія розмарину або лаванди, біла тканина. Процедура: приготуйте ванну з водою, додайте до неї сіль та кілька крапель ефірної олії. Перед входом у ванну, уявіть, що вода очищає вас не тільки фізично, але й енергетично, усуваючи всі перешкоди на вашому шляху до нових досягнень. Після купання висушіться білою тканиною, візуалізуючи, як ви наповнюєтесь новою енергією для досягнення ваших цілей. Обряд спрямований на очищення старих енергетичних блоків та відкриття нових можливостей.

3. Ритуал на отримання нових знань або навичок

Матеріали : маленьке дзеркало, ручка, блокнот, свічка світлого кольору (жовта або біла).

: маленьке дзеркало, ручка, блокнот, свічка світлого кольору (жовта або біла). Процедура: запаліть свічку та поставте перед собою маленьке дзеркало. Уважно дивіться в нього, уявляючи, як ви отримуєте нові знання або навички, які вам потрібні. Запишіть ці бажання в блокнот, формулюючи їх як уже досягнуті факти (наприклад: "Я успішно освоїв нову мову"). Після цього закрийте блокнот, погасіть свічку, і протягом наступних днів почніть вивчення або практику нових знань. Дзеркало зарядиться вашими намірами і посилюватиме вашу концентрацію на навчанні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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