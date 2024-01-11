Молодик у Козорозі 11 січня 2024 року: що категорично заборонено робити

Деякі загальні рекомендації щодо того, що категорично не рекомендується робити під час молодика, можуть включати наступне:

Здійснювати важливі рішення. Оскільки молодик вважається часом нового початку та може бути пов'язаний зі змінами, то не рекомендується здійснювати важливі рішення на цей період. Кріпитися в думках про негативне або минуле. Молодик - це час для початку нового циклу, тому не слід зациклюватися на негативних думках, переживаннях або подіях з минулого. Виконувати ритуали або практики, які можуть завдати шкоди іншим або зіткнутися з негативною енергією. Це може включати практики, які привертають зло, або ритуали, які виконуються з негативними намірами. Займатися спортом або фізичною активністю, яка може завдати шкоди здоров'ю. Оскільки молодик пов'язаний зі змінами та внутрішніми процесами, то не рекомендується перевантажувати своє тіло або піддаватися стресовим ситуаціям.

Загалом, важливо дотримуватися здорового глузду та слухати своє тіло та інтуїцію під час молодика.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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