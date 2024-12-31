Молодик у Козорозі 31 грудня 2024 року: що варто робити з погляду езотерики

Цей молодик сприяє глибокій внутрішній роботі та зміцненню впевненості у своїх силах.

Молодик у Козорозі 31 грудня 2024 року — це чудовий час для зосередження на особистому зростанні, плануванні та досягненні цілей. Медитації допоможуть налаштуватися на позитивну енергію цього періоду та закласти основу для успіху в новому році.

Медитації для зростання на молодик у Козорозі 31 грудня 2024 року

Медитація "Сходження до вершини": Сядьте в зручному місці, заплющте очі та зробіть кілька глибоких вдихів і видихів.

Уявіть себе біля підніжжя величної гори. Вона символізує ваші мрії та цілі.

Почніть підніматися вгору, відчуваючи кожен крок як символ вашого прогресу. Уявляйте, як ви долаєте перешкоди, знаходячи силу та рішучість.

Коли ви досягаєте вершини, побачте, як сонячне світло заливає вас теплом і впевненістю. Скажіть собі: "Я готовий(а) підкорювати свої вершини". Медитація "Закладання основ": Запаліть свічку та сконцентруйтеся на її полум’ї.

Уявіть перед собою порожній простір, який символізує новий рік.

Почніть будувати міцний фундамент, додаючи символи ваших намірів: здоров’я, достаток, гармонійні стосунки.

Уявіть, як цей фундамент стає основою для вашого майбутнього, стабільним і надійним. Завершіть медитацію словами: "Я створюю міцний фундамент для свого успіху". Медитація "Кроки до мрії": Візьміть аркуш паперу та напишіть одну вашу головну мету на наступний рік.

Сядьте спокійно, покладіть папір перед собою, тримаючи руки над ним.

Закрийте очі та уявіть, як з ваших рук до паперу йде енергія, наповнюючи ваш намір силою.

Відчуйте, як ця мета вже реалізується, і зосередьтеся на позитивних емоціях, які це викликає. Після завершення подякуйте Всесвіту за підтримку.

Ці медитації допоможуть вам налаштуватися на успіх, зосередитися на своїх цілях та використати енергію молодика для зростання.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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