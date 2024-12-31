Молодик у Козорозі 31 грудня 2024 року: три ритуали для притягнення позитивної енергії

Зверніть увагу на ритуали під час молодика у Козорозі 31 грудня 2024 року.

Молодик у Козорозі 31 грудня 2024 року — це ідеальний момент для очищення від старого та притягнення нових можливостей у життя. Енергія цього знака сприяє побудові стабільності, зміцненню намірів і створенню позитивного простору для майбутніх звершень.

Три ритуали для притягнення позитивної енергії на молодик у Козорозі 31 грудня 2024 року

Ритуал "Скринька бажань": Візьміть невелику красиву коробочку чи скриньку.

Напишіть на окремих аркушах свої головні бажання та цілі на новий рік.

Покладіть записки у скриньку, уявляючи, як ваші мрії починають здійснюватися.

Закрийте скриньку, прикрасьте її (наприклад, стрічкою або камінчиками), промовивши: "Мої наміри сильні, мої мрії вже втілюються". Поставте скриньку в затишне місце, де вона вас надихатиме. Ритуал "Світло нового початку": Запаліть зелену чи білу свічку, символізуючи нові можливості та гармонію.

Візьміть у руки аркуш паперу й запишіть усе, від чого хочете позбутися (страхи, сумніви, старі образи).

Спаліть цей папір у вогні свічки, уявляючи, як стара енергія залишає вас.

Зосередьтеся на полум’ї свічки, промовляючи: "Світло очищає мене та відкриває шлях до нового". Ритуал "Місячний талісман": Виберіть невеликий предмет (камінь, браслет або кулон), який стане вашим талісманом на рік.

У ніч молодика залиште його на підвіконні, щоб він зарядився енергією місяця.

Під час заряджання проговоріть: "Я наповнюю цей талісман силою молодика, він захищає та спрямовує мене".

Носіть цей талісман, щоб постійно підтримувати зв’язок з енергією позитивних змін.

Ці ритуали допоможуть налаштуватися на позитивну енергію, відкрити нові можливості та привнести гармонію у ваше життя.

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