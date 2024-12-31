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Молодик у Козорозі 31 грудня 2024 року: три ритуали для притягнення позитивної енергії

Молодик у Козорозі 31 грудня 2024 року: три ритуали для притягнення позитивної енергії

Молодик - це гарний період для різноманітних ритуалів. / Фото: maxsolis.ru

Зверніть увагу на ритуали під час молодика у Козорозі 31 грудня 2024 року.

Молодик у Козорозі 31 грудня 2024 року — це ідеальний момент для очищення від старого та притягнення нових можливостей у життя. Енергія цього знака сприяє побудові стабільності, зміцненню намірів і створенню позитивного простору для майбутніх звершень.

Три ритуали для притягнення позитивної енергії на молодик у Козорозі 31 грудня 2024 року

  1. Ритуал "Скринька бажань":

    • Візьміть невелику красиву коробочку чи скриньку.
    • Напишіть на окремих аркушах свої головні бажання та цілі на новий рік.
    • Покладіть записки у скриньку, уявляючи, як ваші мрії починають здійснюватися.
    • Закрийте скриньку, прикрасьте її (наприклад, стрічкою або камінчиками), промовивши: "Мої наміри сильні, мої мрії вже втілюються". Поставте скриньку в затишне місце, де вона вас надихатиме.

  2. Ритуал "Світло нового початку":

    • Запаліть зелену чи білу свічку, символізуючи нові можливості та гармонію.
    • Візьміть у руки аркуш паперу й запишіть усе, від чого хочете позбутися (страхи, сумніви, старі образи).
    • Спаліть цей папір у вогні свічки, уявляючи, як стара енергія залишає вас.
    • Зосередьтеся на полум’ї свічки, промовляючи: "Світло очищає мене та відкриває шлях до нового".

  3. Ритуал "Місячний талісман":

    • Виберіть невеликий предмет (камінь, браслет або кулон), який стане вашим талісманом на рік.
    • У ніч молодика залиште його на підвіконні, щоб він зарядився енергією місяця.
    • Під час заряджання проговоріть: "Я наповнюю цей талісман силою молодика, він захищає та спрямовує мене".
    • Носіть цей талісман, щоб постійно підтримувати зв’язок з енергією позитивних змін.

Ці ритуали допоможуть налаштуватися на позитивну енергію, відкрити нові можливості та привнести гармонію у ваше життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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