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Молодик у Леві 4 серпня 2024 року: три дієві ритуали для нового початку

Молодик у Леві 4 серпня 2024 року: три дієві ритуали для нового початку

Під час молодика можна виконувати різноманітні обряди та ритуали / Фото: pixabay.com

Під час молодика заведено починати щось нове.

Молодик у Леві 4 серпня 2024 року – чудовий час для проведення ритуалів, які допоможуть закласти міцний фундамент для нових починань.

Ось три дієві ритуали, які можна провести в цей період:

1. Ритуал створення "Дошки візуалізації"

  • Мета: Візуалізація бажань та цілей для їх реалізації.
  • Як провести:
    • Підготуйте аркуш картону або дошку, ножиці, клей, журнали або видруковані зображення, які символізують ваші мрії та цілі.
    • Увімкніть спокійну музику, запаліть свічку та зосередьтеся на своїх бажаннях.
    • Вирізайте зображення, що відображають ваші цілі, і приклейте їх на дошку.
    • Додайте слова або фрази, які надихають вас і підсилюють наміри.
    • Поставте дошку на видне місце, щоб вона постійно нагадувала вам про ваші мрії.
    • Завершіть ритуал, дякуючи Всесвіту за підтримку у здійсненні ваших бажань.

2. Ритуал "Магія свічки" для нового початку

  • Мета: Активізація намірів через вогонь, символізуючи енергію та натхнення.
  • Як провести:
    • Виберіть свічку золотого або жовтого кольору (кольори Лева).
    • На чистому аркуші паперу напишіть свої наміри або бажання, пов'язані з новим починанням.
    • Сядьте у спокійне місце, запаліть свічку і зосередьтеся на полум'ї.
    • Уявіть, як полум’я свічки підсилює ваші наміри, наповнюючи їх енергією та силою.
    • Після цього спаліть листок з написаними бажаннями, вірячи, що Всесвіт прийняв ваше прохання.
    • Закінчіть ритуал, промовивши: "Мої наміри наповнені світлом і силою, вони проявляються у моєму житті з легкістю та радістю".

3. Ритуал очищення та звільнення

  • Мета: Звільнення від старого, щоб звільнити місце для нового.
  • Як провести:
    • Підготуйте миску з водою, трохи солі та кілька крапель ефірної олії (наприклад, лаванди або розмарину).
    • Вимийте руки у воді, уявляючи, що змиваєте все, що більше не служить вам.
    • Потім змочіть кінчики пальців і бризніть водою по всіх куточках кімнати, промовляючи: "Я звільняюся від усього, що більше не приносить мені користі. Я відкритий до нових можливостей і змін".
    • Закінчивши ритуал, вилийте воду на землю або у рослини, символізуючи очищення та оновлення.
    • Відчуйте, як енергія навколо вас стала чистою, готовою до прийняття нового.

Ці ритуали допоможуть вам налаштуватися на новий початок, очистити простір від старого та закликати до себе нові можливості і зміни.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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