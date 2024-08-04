Молодик у Леві 4 серпня 2024 року: три дієві ритуали для нового початку

Молодик у Леві 4 серпня 2024 року – чудовий час для проведення ритуалів, які допоможуть закласти міцний фундамент для нових починань.

Ось три дієві ритуали, які можна провести в цей період:

1. Ритуал створення "Дошки візуалізації"

Мета: Візуалізація бажань та цілей для їх реалізації.

Візуалізація бажань та цілей для їх реалізації. Як провести: Підготуйте аркуш картону або дошку, ножиці, клей, журнали або видруковані зображення, які символізують ваші мрії та цілі. Увімкніть спокійну музику, запаліть свічку та зосередьтеся на своїх бажаннях. Вирізайте зображення, що відображають ваші цілі, і приклейте їх на дошку. Додайте слова або фрази, які надихають вас і підсилюють наміри. Поставте дошку на видне місце, щоб вона постійно нагадувала вам про ваші мрії. Завершіть ритуал, дякуючи Всесвіту за підтримку у здійсненні ваших бажань.



2. Ритуал "Магія свічки" для нового початку

Мета: Активізація намірів через вогонь, символізуючи енергію та натхнення.

Активізація намірів через вогонь, символізуючи енергію та натхнення. Як провести: Виберіть свічку золотого або жовтого кольору (кольори Лева). На чистому аркуші паперу напишіть свої наміри або бажання, пов'язані з новим починанням. Сядьте у спокійне місце, запаліть свічку і зосередьтеся на полум'ї. Уявіть, як полум’я свічки підсилює ваші наміри, наповнюючи їх енергією та силою. Після цього спаліть листок з написаними бажаннями, вірячи, що Всесвіт прийняв ваше прохання. Закінчіть ритуал, промовивши: "Мої наміри наповнені світлом і силою, вони проявляються у моєму житті з легкістю та радістю".



3. Ритуал очищення та звільнення

Мета: Звільнення від старого, щоб звільнити місце для нового.

Звільнення від старого, щоб звільнити місце для нового. Як провести: Підготуйте миску з водою, трохи солі та кілька крапель ефірної олії (наприклад, лаванди або розмарину). Вимийте руки у воді, уявляючи, що змиваєте все, що більше не служить вам. Потім змочіть кінчики пальців і бризніть водою по всіх куточках кімнати, промовляючи: "Я звільняюся від усього, що більше не приносить мені користі. Я відкритий до нових можливостей і змін". Закінчивши ритуал, вилийте воду на землю або у рослини, символізуючи очищення та оновлення. Відчуйте, як енергія навколо вас стала чистою, готовою до прийняття нового.



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Ці ритуали допоможуть вам налаштуватися на новий початок, очистити простір від старого та закликати до себе нові можливості і зміни.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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