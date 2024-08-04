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Молодик у Леві 4 серпня 2024 року: три ефективні медитації для початку чогось нового

Молодик у Леві 4 серпня 2024 року: три ефективні медитації для початку чогось нового

Молодик в астрології символізує початок чогось нового / Фото: andertrace.livejournal.com

Медитації - важлива частина езотеричної практики.

Молодик у Леві 4 серпня є ідеальним часом для початку нових проєктів, ініціатив та для налаштування на особистий розвиток. Медитації, спрямовані на концентрацію, самовпевненість і творчість, можуть бути особливо ефективними в цей період.

Три ефективні медитації для початку чогось нового під час молодика у Леві:

1. Медитація на самовпевненість і силу

  • Мета: Ця медитація допоможе вам відчути впевненість у собі та своїх силах, що є важливим для початку нових починань.
  • Як практикувати:
    • Сядьте в зручну позу, закрийте очі.
    • Уявіть яскраве сонце, що піднімається у вашому серці, випромінюючи тепло та світло.
    • З кожним вдихом відчуйте, як це світло стає яскравішим, наповнюючи вас силою та впевненістю.
    • З кожним видихом відпускайте всі сумніви та страхи.
    • Повторюйте про себе афірмацію: "Я сильний/сильна, я здатний/здатна досягти всього, чого прагну".

2. Медитація на творчий потік

  • Мета: Відкриття творчого потенціалу та натхнення для нових починань.
  • Як практикувати:
    • Сядьте або ляжте в спокійне місце, закрийте очі.
    • Зосередьтеся на диханні, відчуваючи кожен вдих і видих.
    • Уявіть потік енергії, що проходить через ваше тіло, як потік води або світла.
    • Відчуйте, як цей потік відкриває двері до вашого внутрішнього світу, де знаходиться невичерпне джерело творчості.
    • Дозвольте ідеям і образам вільно з'являтися у вашій свідомості, без суджень чи обмежень.
    • Завершіть медитацію, візуалізуючи свій новий проєкт або ідею в найяскравіших деталях.

3. Медитація на встановлення намірів

  • Мета: Чітке формулювання і візуалізація намірів для нового починання.
  • Як практикувати:
    • Сядьте в тиші, закрийте очі і зосередьтеся на диханні.
    • Уявіть перед собою чистий аркуш паперу або полотно.
    • На цьому полотні подумки напишіть або намалюйте свої наміри, бажання та цілі, які ви хочете реалізувати.
    • Відчуйте радість і задоволення від того, що ці наміри вже здійснюються.
    • Завершіть медитацію, повторюючи про себе: "Мої наміри сильні, мої цілі досяжні, моє серце відкрите до нових можливостей".

Ці медитації допоможуть вам налаштуватися на початок нового шляху з ясністю, натхненням і внутрішньою силою.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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