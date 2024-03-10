Молодик у Рибах 10 березня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на молодик у Рибах 10 березня 2024 року розповідає, що Овнам слід працювати на результат, а Близнятам варто розслабитися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на молодик у Рибах 10 березня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Працюйте на результат. Довіряйте партнеру у стосунках. У робочих питаннях шукайте однодумців.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над почуттями. У любові розкрийте свій потенціал. У робочих ситуаціях слухайте серця.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка кубків"

Розслабтеся. Справи покращуються у стосунках та у робочих викладах. Сміливо рухайтеся вперед.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Закохані"

Йдіть одне до одного. У стосунках варто розслабитися. У робочих викликах шукайте однодумців.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та отримаєте результат. Але не забувайте про відпочинок. Тому працюйте і над стосунками. На роботі хваліть себе за зроблене.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. У стосунках все може перевернутися з ніг на голову. На роботі готуйтеся до змін.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева кубків"

Рухайтеся до свого "Я". У любові прагніть більшого. У робочих справах дослухайтеся до інтуїції.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Іноді час зупинитися. У любовних перипетіях може бути боляче. У русі кар'єрними сходами знайте чого ви хочете.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Зірка"

Змінюйте цей світ і змінюйтеся самі. Дивуйте одне одного в стосунках. На роботі перепочиньте.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Вас чекають випробування. У стосунках очікуйте проблем. На роботі візьміть відгул.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж кубків"

Очікуйте чогось нового. У любові відкрийте щось нове. На роботі прислухайтеся до інтуїції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Верховна жриця"

Досліджуйте енергію всередині себе. У стосунках працюйте над почуттями. У русі кар'єрними сходами слухайте свої почуття.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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