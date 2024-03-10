Молодик у Рибах 10 березня 2024 року: три сильні езотеричні ритуали

Молодик - це хороший час для проведення різноманітних ритуалів.
Езотеричні ритуали можуть бути різноманітні, і вибір конкретного ритуалу часто залежить від ваших особистих переконань, цілей тощо. Ось три сильних езотеричних ритуали, які можуть вам сподобатися під час молодика.
-
Ритуал "Захист від негативної енергії":
- Мета: Очищення від негативних впливів та захист від небажаної енергії.
- Що вам знадобиться:
- Білий свічка.
- Свіжий елемент (трави, квіти або листя).
- Кристал чи амулет для захисту (наприклад, чорний турмалін або агат).
- Хід ритуалу:
- Розташуйте всі складові перед собою.
- Запаліть білу свічку, представляючи світло як символ чистоти та захисту.
- Утримуйте в руці кристал чи амулет і сконцентруйтеся на своєму намірі захисту.
- Пройдіться навколо себе горілкою чи елементом (проходьте через дим трав чи листя), уявляючи, як негативна енергія відступає.
- Подякуйте за захист та загасіть свічку.
-
Ритуал "Приваблення удачі і процвітання":
- Мета: Залучення позитивної енергії та підвищення рівня удачі та процвітання.
- Що вам знадобиться:
- Зелена або жовта свічка.
- Монети або більша сума грошей.
- Ефірні олії (наприклад, лайм, іланг-іланг чи апельсин).
- Хід ритуалу:
- Розташуйте свічку на грошах і запаліть її.
- Розтрощіть пару крапель ефірної олії на гроші та свічку.
- Уявіть собі, як удача і процвітання наповнюють ваш життєвий шлях.
- Доторкніться до грошей та свічки, відчуваючи позитивні енергії, що виходять з них.
- Подякуйте за удачу та процвітання та залиште свічку горіти, поки вона не згасне.
-
Ритуал "Підвищення енергії та інтуїції":
- Мета: Зміцнення енергії та розвиток інтуїції.
- Що вам знадобиться:
- Лавандова ефірна олія.
- Фіолетова свічка.
- Кристал аметист.
- Хід ритуалу:
- Розташуйте фіолетову свічку перед собою.
- Розташуйте кристал аметисту поруч зі свічкою.
- Розтрощіть пару крапель ефірної олії лаванди на аметисті та свічці.
- Запаліть свічку, уявляючи, як фіолетове світло наповнює простір із вами в центрі.
- Утримуйте кристал аметисту в руці та зосередьте свою увагу на внутрішній енергії та інтуїції.
- Подякуйте за підвищену енергію та розвиток інтуїції та залиште свічку горіти, поки вона не згасне.
Переконайтеся, що ваші наміри чисті та позитивні, і використовуйте ці ритуали відповідально та з повагою до власних переконань.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також: