Молодик у Рибах 10 березня 2024 року: три сильні езотеричні ритуали

Езотеричні ритуали можуть бути різноманітні, і вибір конкретного ритуалу часто залежить від ваших особистих переконань, цілей тощо. Ось три сильних езотеричних ритуали, які можуть вам сподобатися під час молодика.

Ритуал "Захист від негативної енергії": Мета: Очищення від негативних впливів та захист від небажаної енергії.

Очищення від негативних впливів та захист від небажаної енергії. Що вам знадобиться: Білий свічка. Свіжий елемент (трави, квіти або листя). Кристал чи амулет для захисту (наприклад, чорний турмалін або агат).

Хід ритуалу: Розташуйте всі складові перед собою. Запаліть білу свічку, представляючи світло як символ чистоти та захисту. Утримуйте в руці кристал чи амулет і сконцентруйтеся на своєму намірі захисту. Пройдіться навколо себе горілкою чи елементом (проходьте через дим трав чи листя), уявляючи, як негативна енергія відступає. Подякуйте за захист та загасіть свічку.

Ритуал "Приваблення удачі і процвітання": Мета: Залучення позитивної енергії та підвищення рівня удачі та процвітання.

Залучення позитивної енергії та підвищення рівня удачі та процвітання. Що вам знадобиться: Зелена або жовта свічка. Монети або більша сума грошей. Ефірні олії (наприклад, лайм, іланг-іланг чи апельсин).

Хід ритуалу: Розташуйте свічку на грошах і запаліть її. Розтрощіть пару крапель ефірної олії на гроші та свічку. Уявіть собі, як удача і процвітання наповнюють ваш життєвий шлях. Доторкніться до грошей та свічки, відчуваючи позитивні енергії, що виходять з них. Подякуйте за удачу та процвітання та залиште свічку горіти, поки вона не згасне.

Ритуал "Підвищення енергії та інтуїції": Мета: Зміцнення енергії та розвиток інтуїції.

Зміцнення енергії та розвиток інтуїції. Що вам знадобиться: Лавандова ефірна олія. Фіолетова свічка. Кристал аметист.

Хід ритуалу: Розташуйте фіолетову свічку перед собою. Розташуйте кристал аметисту поруч зі свічкою. Розтрощіть пару крапель ефірної олії лаванди на аметисті та свічці. Запаліть свічку, уявляючи, як фіолетове світло наповнює простір із вами в центрі. Утримуйте кристал аметисту в руці та зосередьте свою увагу на внутрішній енергії та інтуїції. Подякуйте за підвищену енергію та розвиток інтуїції та залиште свічку горіти, поки вона не згасне.



Переконайтеся, що ваші наміри чисті та позитивні, і використовуйте ці ритуали відповідально та з повагою до власних переконань.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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