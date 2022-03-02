Молодик у Рибах 2 березня 2022: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Молодик у Рибах 2 березня 2022: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Молодик у Рибах 2 березня 2022 року о 19:35 за Києвом стане причиною найважливіших подій року.

Люди здавна вважали, що Місяць впливає на людину. Наші пращури наголошували на тому, наскільки міняється їхня поведінка і настрій, коли на небі з'являється молодик. У цьому матеріалі розповімо, як змінити своє життя на краще, звернувшись за допомогою до всесвіту.

Молодик: що це

Молодик — одна з найдивовижніших фаз Місяця. Це час зростання, зміни, початку чогось нового. У цей період людина відчуває раптовий приплив сил, вона здатна працювати набагато активніше та продуктивніше, ніж зазвичай.

Особливий молодик у Рибах 2 березня 2022 року: деталі

Молодик у Рибах 2 березня 2022 року о 19:35 за Києвом стане причиною найважливіших подій року. Езотерики та астрологи вважають, що буквально відразу ж після молодика почнеться етап відродження всього світу, але вже у новій якості. Велика криза неминуча, але її результат — це зміна світового порядку.

Молодик у Рибах 2 березня 2022: що категорично заборонено

Позичати гроші.

Проводити медичні операції.

Сваритись, конфліктувати.

Їсти гостру, жирну їжу.

Молодий місяць у Рибах 2 березня 2022: що обов'язково потрібно зробити

Правильно і чітко сформувати свій намір/бажання, зрозуміти, чого ми все-таки хочемо насправді. Спробуємо зробити це не тільки для себе особисто, але і для всієї країни.

Зверніться до всесвіту з проханням про мир і збереження життів, з проханням про любов і милість. Вкладіть душу у ваше звернення до всесвіту. Те, що відбувається, залежить від усіх нас.

Ви можете прочитати молитву, якщо ви є вірянинами. Можете просто поговорити з небом та попросити його про допомогу, попросити повернути світ.

У ніч на 4 березня поставте питання, яке вас цікавить, перед сном своїй підсвідомості. І ви обов'язково отримаєте зворотний зв'язок у вигляді символів всесвіту. Це спрацює у тих, хто має навички в медитації, спогляданні, роботі з підсвідомістю і тих, хто є щирим послідовником будь-якої релігії.

Займайтеся ретритами та духовними практиками. Зараз цим важко займатися, але в такий спосіб можна збалансувати свій внутрішній стан. Це допоможе подолати паніку та залишатися максимально ефективними у боротьбі.

Наведіть порядок у будинку та зробіть прибирання.

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