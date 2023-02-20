Молодик у Рибах 20 лютого 2023 року: прикмети та забобони

Молодик — фаза місяця, коли сонце, місяць і Земля знаходяться приблизно на одній прямій.

Триває це приблизно доба. Потім йде фаза Місяця, що зростає. Вважається, що молодик, особливо в Рибах, впливає на людину. Особливо чутливі до зміни положення небесних світил можуть відчути різкі зміни настрою, стрес і навіть депресію.

Молодик у Рибах 20 лютого 2023 року: прикмети

Якщо до незаміжньої дівчини на балкон влетів птах, то вона може очікувати швидкої пропозиції руки та серця.

Не варто відзначати річницю весілля у молодик, езотерики вважають, що сім'я може зруйнуватися.

Якщо в молодик наснилося, що вам вирвали зуб — це до розлуки з коханою людиною.

Розсипати в молодик сіль — посваритися.

Молодик у Рибах 20 лютого 2023 року: забобони

У молодик треба передавати гроші правою рукою, а брати лівою.

Потрібно тримати під скатертиною столу кілька монет чи купюр.

Також у молодик потрібно стіл утримувати в чистоті.

Купюри в гаманці розкладати по зростанню.

Додатково потрібно утримувати в чистоті вікна в будинку.

Знайти в молодик монету — до добробуту.

Якщо молодий місяць вперше ви помітили праворуч, місяць буде вдалим, ліворуч — будьте обережні, на вас чекають проблеми.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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