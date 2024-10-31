Молодик у Скорпіоні 1 листопада 2024 року: три медитації для цього періоду

Молодик у Скорпіоні 1 листопада 2024 року – це чудовий час для трансформації, очищення та роботи з глибокими емоціями. Ось три медитації, які можуть допомогти вам максимально використати цю енергію.

1. Медитація на трансформацію

Ціль: Визначити та відпустити те, що більше не служить вам.

Кроки:

Сядьте в зручну позу, заплющте очі та зробіть кілька глибоких вдихів. Уявіть, що ви сидите в темному просторі. Це символізує глибини вашої свідомості. Прислухайтеся до своїх думок та емоцій. Що вас турбує? Які старі образи або страхи ви хотіли б відпустити? Уявіть, що ви тримаєте ці переживання у формі каменя. Коли будете готові, уявіть, як ви кидаєте цей камінь у темну воду, спостерігаючи, як він тоне. Відчуйте легкість у тілі після цього звільнення.

2. Медитація на емоційну глибину

Ціль: Поглибити зв'язок зі своїми емоціями та зрозуміти їх.

Кроки:

Сядьте або ляжте в комфортній позі. Заплющте очі та дихайте повільно. Зосередьтеся на диханні. Уявіть, як кожен вдих приносить вам енергію, а кожен видих – відпускає напруженість. Коли ви почуватиметеся розслаблено, запитайте себе: "Які емоції я переживаю зараз?" Не засуджуйте свої почуття, просто спостерігайте за ними. Уявіть, що ви занурюєтеся в океан своїх емоцій. Чим глибше ви занурюєтеся, тим більше ви розумієте їх. Зазначайте будь-які нові усвідомлення, які виникають.

3. Медитація на відновлення енергії

Мета: Відновити енергію та підвищити вашу життєву силу.

Кроки:

Сядьте в зручній позі, заплющте очі та зосередьтеся на своєму диханні. Уявіть, як з кожним вдихом ви вбираєте світло та енергію, а з кожним видихом – відпускаєте втому й негатив. Сфокусуйтеся на нижній частині живота, де розташоване ваш енергетичне поле. Уявіть, що ви наповнюєте його яскравим світлом. З кожним вдихом розширюйте це світло, уявляючи, як воно заповнює ваші клітини та органи, відновлюючи та оновлюючи їх. Продовжуйте дихати, відчуваючи, як енергія поширюється всім тілом, підвищуючи вашу життєву силу.

Ці медитації можуть допомогти вам налаштуватися на енергію молодика у Скорпіоні, відкриваючи можливості для глибокої трансформації та особистісного зростання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.