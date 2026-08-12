Молодик 12 серпня: як загадати бажання, щоб розпочати новий етап

Молодик / © ТСН

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12 серпня розпочнеться новий місячний цикл. Цього разу молодик буде особливим, адже він збігається із сонячним затемненням у знаку Лева.

В астрології молодик традиційно пов'язують із початком, оновленням та формуванням нових намірів. Лев додає до цієї символіки теми самовираження, творчості, кохання, впевненості та права бути помітними.

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Тому цей молодик можна використати як символічну точку відліку — не для спроб «запрограмувати» майбутнє, а щоб чіткіше зрозуміти, чого ви хочете від наступного етапу свого життя.

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Чим особливий молодик 12 серпня

Молодик відбувається тоді, коли Сонце і Місяць опиняються приблизно в одному напрямку від Землі, через що освітлену частину Місяця практично не видно.

Саме з молодика розпочинається новий місячний цикл.

В астрологічній традиції цей момент часто використовують для планування, формулювання цілей та початку символічно нового етапу.

12 серпня молодик відбудеться у знаку Лева. Цей знак пов'язують із творчістю, особистою силою, любов'ю, самоповагою і здатністю відкрито демонструвати свої здібності.

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Тому бажання цього молодика можна спрямувати не лише на зовнішні результати, а й на запитання:

«Де я хочу дозволити собі бути сміливішою?»

Як загадати бажання на молодик

Передусім не потрібно складати список із десятків пунктів.

Оберіть одну-три речі, які справді мають для вас значення.

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Бажання варто формулювати від себе і про власне життя.

Наприклад:

«Я хочу сміливіше проявляти свої здібності».

«Я готова відкритися новим можливостям у роботі».

«Я хочу побудувати стосунки, у яких можу залишатися собою».

«Я хочу повернути у своє життя творчість».

Такі формулювання не намагаються контролювати поведінку інших людей і водночас допомагають визначити напрямок, у якому хочеться рухатися.

Запишіть бажання від руки

Одна з найпростіших практик молодика — записати намір на папері.

Для цього можна залишитися на кілька хвилин у тиші та відповісти собі на три запитання:

Чого я хочу більше у своєму житті?

Що заважає мені це отримати?

Що я можу зробити сама протягом найближчого місяця?

Після цього сформулюйте одне основне бажання.

Аркуш можна зберегти до наступного молодика, а потім повернутися до нього і подивитися, що змінилося.

Візуалізуйте не результат, а відчуття

У практиках наміру часто радять уявляти бажаний результат.

Але замість складного сценарію майбутнього спробуйте уявити відчуття, яке хочете отримати.

Якщо бажання стосується роботи — можливо, це відчуття професійної впевненості.

Якщо стосунків — безпеки, взаємності та близькості.

Якщо творчості — свободи проявляти себе.

Це допомагає відокремити справжню потребу від конкретної форми, в якій ми звикли уявляти її здійснення.

Сформулюйте один реальний крок

Після загадування бажання запишіть одну дію, яку можете виконати самостійно.

Наприклад:

якщо хочете нову роботу — оновити резюме;

якщо мрієте про творчий проєкт — виділити для нього конкретний час;

якщо прагнете нових знайомств — погодитися на запрошення, від якого зазвичай відмовилися б;

якщо хочете навчатися — знайти відповідний курс або програму.

Так символічний намір отримує практичне продовження.

Які бажання особливо відповідають молодику у Леві

Оскільки молодик відбувається у знаку Лева, астрологи традиційно пов'язують його з темами:

творчості;

кохання;

упевненості у собі;

самореалізації;

особистих проєктів;

публічності;

сміливості;

взаємин із дітьми;

задоволення від життя.

Тому можна подумати не лише про гроші чи конкретні здобутки, а й про те, де ви давно забороняєте собі бути помітними.

Чого не варто загадувати

Найкраще уникати бажань, які передбачають контроль над іншою людиною.

Замість:

«Хочу, щоб ця людина повернулася»

можна сформулювати:

«Я хочу взаємних стосунків, у яких мене цінують».

Замість:

«Хочу, щоб мене обов'язково взяли на конкретну роботу»

— «Я хочу знайти професійну можливість, яка відповідатиме моїм здібностям і потребам».

Такий підхід залишає простір для варіантів, про які ви зараз можете навіть не знати.

Молодик не повинен перетворюватися на іспит

Не потрібно боятися «неправильно» сформулювати бажання.

Так само немає необхідності загадувати його точно в конкретну хвилину або виконувати складний ритуал.

Молодик можна використати як символічну нагоду зупинитися і визначити свої пріоритети.

А цього разу запитання може бути особливо простим:

«Якби мені не потрібно було справляти враження на інших, чого б я хотіла насправді?»

Саме відповідь на нього може стати хорошим наміром на новий місячний цикл.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Такі практики мають символічний або розважальний характер і не повинні замінювати реальні життєві рішення.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що це найбільше сонячне затемнення за майже 30 років: де Сонце зникне повністю і що побачать в Україні.

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