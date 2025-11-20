Молодик 20 листопада 2025 року: що принесе та які практики варто зробити

Молодик / © ТСН.ua

20 листопада 2025 року відбудеться молодик у вогняному знаку Стрільця — подія, яка традиційно пов’язана з новими починаннями, розширенням світогляду та оновленням внутрішніх ресурсів. Астрологи наголошують, що енергії цього молодика допоможуть не лише мріяти, а й закладати реалістичний фундамент під майбутні плани.

За прогнозами, молодик сформується у 28 градусі Стрільця та матиме гармонійний аспект до Сатурна в Рибах. Така комбінація сприятиме концентрації, дисципліні, плануванню та створенню довгострокових стратегій. Водночас напружений аспект до Урана в Тельці може провокувати раптові зміни, бажання різко змінити напрям руху або звільнитися від того, що обмежує.

Фахівці зазначають, що цей молодик активує теми особистої свободи, освіти, подорожей, розвитку, духовних практик та пошуку сенсу. Це сприятливий час для постановки цілей, початку навчання, планування подорожей, зміни мислення або підготовки нових проєктів.

Астрологи радять у період молодика:

• сформувати наміри на наступні пів року;

• розпочати навчання або обрати новий напрям саморозвитку;

• провести ритуали оновлення — медитації, написання бажань, роботу з афірмаціями;

• подорожувати або внести у життя нові враження;

• очистити простір і завершити старі задачі.

Водночас не рекомендується ухвалювати імпульсивні фінансові рішення, загострювати конфлікти або нав’язувати іншим свої переконання — енергія Урана може посилювати емоційність і бажання діяти поспіхом.

Експерти підкреслюють, що молодик 20 листопада 2025 року може стати потужною точкою особистого перезавантаження, відкриваючи новий фазовий цикл та задаючи позитивний вектор розвитку на найближчі місяці.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

