- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 2 хв
Молодик 23 серпня 2025 року: найпопулярніші забобони та прикмети
Молодик завжди вважався містичним часом, коли починається новий цикл. 23 серпня 2025 року Місяць зійде у знаку Діви. І хоча астрологи радять закладати основи нових початків, у народі з цим днем пов’язано безліч забобонів і прикмет.
Наші предки уважно стежили за фазами Місяця, адже вважалося, що саме від них залежить урожай, здоров’я, добробут і навіть доля людини. Молодик сприймався як час «чистого аркуша» — коли варто починати нове і берегтися від усього поганого.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Популярні прикмети та забобони на молодик
Не можна позичати гроші. Вважалося, що разом із грошима можна віддати й свою удачу.
Не варто сваритися. Конфлікт у день молодика загрожував затяжною ворожнечею.
Побажання здійснюються. Якщо загадати бажання під час першого появи тонкого серпа, воно матиме більше шансів збутися.
Прибирання в домі — до оновлення життя. Люди вірили, що наведений лад на молодик допоможе «вимести» негаразди.
Посіви та садіння. У багатьох традиціях вважалося, що саме молодик підходить для закладання нового врожаю, бо рослини тягнуться вгору разом із місячною енергією.
Стрижка волосся. У цей день вона нібито сприяла швидкому росту та зміцненню волосся.
Не можна дивитися в дзеркало при свічці. За повір’ям, це могло накликати проблеми зі здоров’ям чи навіть недобрих духів.
Гроші в кишені. Якщо на момент молодика мати в кишені купюру, то фінансові потоки місяця сприятимуть достатку.
Символіка для жінок
Особливої уваги надавали молодику жінки: вважалося, що це час для «оновлення краси» — початку дієти, догляду за собою, а також для обрядів на кохання та сімейне щастя.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.