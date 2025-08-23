ТСН у соціальних мережах

Молодик 23 серпня 2025 року: найпопулярніші забобони та прикмети

Молодик завжди вважався містичним часом, коли починається новий цикл. 23 серпня 2025 року Місяць зійде у знаку Діви. І хоча астрологи радять закладати основи нових початків, у народі з цим днем пов’язано безліч забобонів і прикмет.

Молодик

Молодик / © ТСН.ua

Наші предки уважно стежили за фазами Місяця, адже вважалося, що саме від них залежить урожай, здоров’я, добробут і навіть доля людини. Молодик сприймався як час «чистого аркуша» — коли варто починати нове і берегтися від усього поганого.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Популярні прикмети та забобони на молодик

  • Не можна позичати гроші. Вважалося, що разом із грошима можна віддати й свою удачу.

  • Не варто сваритися. Конфлікт у день молодика загрожував затяжною ворожнечею.

  • Побажання здійснюються. Якщо загадати бажання під час першого появи тонкого серпа, воно матиме більше шансів збутися.

  • Прибирання в домі — до оновлення життя. Люди вірили, що наведений лад на молодик допоможе «вимести» негаразди.

  • Посіви та садіння. У багатьох традиціях вважалося, що саме молодик підходить для закладання нового врожаю, бо рослини тягнуться вгору разом із місячною енергією.

  • Стрижка волосся. У цей день вона нібито сприяла швидкому росту та зміцненню волосся.

  • Не можна дивитися в дзеркало при свічці. За повір’ям, це могло накликати проблеми зі здоров’ям чи навіть недобрих духів.

  • Гроші в кишені. Якщо на момент молодика мати в кишені купюру, то фінансові потоки місяця сприятимуть достатку.

Символіка для жінок

Особливої уваги надавали молодику жінки: вважалося, що це час для «оновлення краси» — початку дієти, догляду за собою, а також для обрядів на кохання та сімейне щастя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир'я в Україні може настати вже цього літа.

