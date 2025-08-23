Молодик 23 серпня 2025 року: особливості періоду та що не можна робити цього дня

Молодик / © ТСН.ua

Молодик завжди символізує новий початок. У серпні він відбудеться у знаку Діви, що акцентує увагу на практичності, деталях, роботі, навчанні та здоров’ї. Це час, коли можна ефективно будувати плани, закладати фундамент нових звичок і наводити лад у повсякденності.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Астрологи вважають, що цей період ідеальний для:

постановки цілей на найближчий місяць;

очищення простору від зайвого;

початку дієти чи оздоровчої практики;

впровадження корисних звичок і дисципліни.

Що не можна робити у молодик 23 серпня

Попри позитивну енергію, є кілька заборон та обмежень, яких радять дотримуватися, аби уникнути помилок:

Не починайте важливих фінансових операцій. Підписання контрактів чи великі покупки цього дня можуть виявитися невдалими. Не приймайте різких рішень. У молодик емоції та інтуїція ще не стабільні, тому краще утриматися від імпульсивних кроків. Не перевантажуйте себе роботою. Хоча Діва стимулює активність, надмірна напруга може призвести до швидкого виснаження. Не конфліктуйте. Цей період сприятливий для примирення, а не для з’ясування стосунків. Не ігноруйте своє тіло. Молодик у Діві посилює чутливість організму, тому небажано переїдати чи зловживати шкідливими продуктами.

Молодик 23 серпня 2025 року — це ідеальний момент для оновлення та планування. Але важливо бути обережними з різкими діями, фінансовими кроками й конфліктами. Найкраще використати цей день для внутрішнього налаштування, турботи про себе та впорядкування життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

