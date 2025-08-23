Молодик 23 серпня 2025 року: що варто зробити

Молодик / © ТСН.ua

Молодик завжди символізує оновлення та старт нового місячного циклу. 23 серпня 2025 року він відбудеться у практичному та земному знаку Діви, що надає цьому періоду особливої концентрації на деталях, організації та здоровому способі життя.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що варто знати про цей молодик:

Очищення та порядок. Це час позбавлення від зайвого — у справах, стосунках, думках і навіть вдома. Генеральне прибирання, розбір документів чи планів принесе відчуття полегшення.

Фокус на здоров’ї. Молодик у Діві стимулює турботу про тіло: можна почати нову систему харчування, записатися на профілактичні огляди, ввести у розпорядок дня більше фізичної активності.

Робочі процеси та навчання. Це сприятливий час для постановки нових професійних цілей, систематизації робочих завдань, а також для початку курсів чи навчальних програм.

Ритуали на оновлення. Астрологи радять у цей день сформулювати чіткі наміри на місяць вперед, записати їх у щоденник і уявити, як вони втілюються в життя.

Що варто робити у молодик 23 серпня:

скласти план на найближчий місяць;

почати нову корисну звичку;

подбати про харчування та здоров’я;

впорядкувати простір навколо себе;

закласти основу для професійних чи освітніх ініціатив.

Астрологи підкреслюють: усе, що буде започатковане у цей період, має потенціал розвиватися поступово, але стабільно. Головне — не поспіх, а системність.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

