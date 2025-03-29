Молодик 29 березня 2025 року: що категорично заборонено робити

Молодик закладає енергетичний фундамент на майбутнє / © ТСН.ua

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Молодик в Овні 29 березня 2025 року відкриває абсолютно новий енергетичний цикл. Це не просто молодик, а момент «запуску» усіх задумів на найближчі пів року. Саме тому важливо бути уважним до того, які думки та емоції народжуються в цей день — вони можуть визначити вектор подій.

Схильність до емоційних спалахів

Через вплив вогняного Овна підвищується дратівливість, нетерпіння, може з’явитися бажання діяти різко, не думаючи про наслідки. Важливо стримувати себе, щоб не «спалити» добрі можливості через емоційний вибух.

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Потужний енергетичний імпульс для лідерів і новаторів

Це час, коли легко знайти сміливість для нестандартних рішень, але водночас важливо контролювати свої амбіції й не нав’язувати свою волю іншим.

Потреба у фізичній активності

Надлишок енергії може спричинити внутрішнє напруження. Добре піде легке фізичне навантаження, прогулянка, прибирання або робота руками — це допоможе «заземлити» емоції.

Невидимість результатів

У період молодика все, що починається, ще не має очевидної форми. Тобто не варто очікувати негайних результатів — це період «посіву», а «врожай» буде згодом.

Під час молодика 29 березня 2025 року, особливо в знаку Овна, езотерики радять утриматися від кількох речей, оскільки енергія цього періоду дуже гаряча, імпульсивна й нестабільна. Ось основні заборони:

Не з’ясовувати стосунків і не вступати в конфлікти Емоції в цей час можуть зашкалювати, а слова — поранити сильніше, ніж зазвичай. Будь-яка сварка в день молодика може затягнутися надовго й мати неприємні наслідки. Не приймати поспішних, імпульсивних рішень Енергія Овна штовхатиме до дій "тут і зараз", але рішення, ухвалені під емоційним впливом, можуть виявитися необдуманими та призвести до втрат. Не починати справи без чіткого плану Молодик — це момент закладення намірів, але не варто кидатися у вир з головою без структури й розуміння, куди саме ви йдете. Не робити фінансових вкладень або великих покупок Особливо тих, які викликають сумніви або здійснені "на емоціях". Енергетика молодика ще "недозріла", фінансові рішення можуть виявитися невдалими. Не переїдати, не зловживати алкоголем і шкідливими звичками Організм у період молодика чутливий, схильний до загострення слабких місць, тому краще берегти себе. Не згадувати старі образи та не зациклюватися на минулому Молодик — це символ нового, і все, що тягне назад, блокує енергію росту.