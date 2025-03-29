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- Астрологія
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Молодик 29 березня 2025 року: що варто зробити
Молодик стане символічним стартом для нових проєктів, сміливих рішень та внутрішнього оновлення.
Молодик 29 березня 2025 року відбуватиметься в знаку Овна. Це дуже енергетично потужний час, адже Овен — перший знак Зодіаку, символ початку, дії та ініціативи. Такий молодик часто вважається одним із найсильніших для закладання намірів, запуску нових процесів і внутрішнього перезавантаження.
Особливості періоду:
Початок нового астрологічного циклу (після весняного рівнодення).
Високий рівень внутрішньої енергії, бажання діяти.
Можливість звільнитися від старих обмежень і почати "з чистого аркуша".
Підвищена імпульсивність, тому варто бути уважним до слів і рішень.
Що рекомендують робити езотерики:
Написати список намірів, бажань або планів на найближчий місяць чи навіть рік. Важливо формулювати їх чітко, в позитивному ключі, без частки "не".
Провести практику внутрішнього очищення. Це може бути медитація, енергетичне дихання, робота зі свічкою чи іншим стихійним символом вогню.
Приділити час тілесним практикам — зарядка, йога, легкі фізичні вправи, щоб запустити енергію.
Відпустити старі образи, непотрібні прив’язки, зробити "енергетичне прибирання".
Якщо займаєшся езотеричними техніками — ідеальний момент для ритуалів на сміливість, силу, нові починання.
Чого краще уникати:
Прийняття важливих рішень на емоціях.
Конфліктів і з’ясування стосунків — енергія Овна може "підпалити" непотрібні сварки.
Надмірних очікувань: дія важлива, але результати потребують часу.
У цей період корисно поставити собі запитання: "Що я хочу створити? З чого почати новий етап мого життя?"