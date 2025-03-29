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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

Молодик 29 березня 2025 року: що варто зробити

Молодик стане символічним стартом для нових проєктів, сміливих рішень та внутрішнього оновлення.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодий місяць

Молодий місяць є важливим часом з погляду езотерики та астрології / © ТСН.ua

Молодик 29 березня 2025 року відбуватиметься в знаку Овна. Це дуже енергетично потужний час, адже Овен — перший знак Зодіаку, символ початку, дії та ініціативи. Такий молодик часто вважається одним із найсильніших для закладання намірів, запуску нових процесів і внутрішнього перезавантаження.

Особливості періоду:

  • Початок нового астрологічного циклу (після весняного рівнодення).

  • Високий рівень внутрішньої енергії, бажання діяти.

  • Можливість звільнитися від старих обмежень і почати "з чистого аркуша".

  • Підвищена імпульсивність, тому варто бути уважним до слів і рішень.

Що рекомендують робити езотерики:

  1. Написати список намірів, бажань або планів на найближчий місяць чи навіть рік. Важливо формулювати їх чітко, в позитивному ключі, без частки "не".

  2. Провести практику внутрішнього очищення. Це може бути медитація, енергетичне дихання, робота зі свічкою чи іншим стихійним символом вогню.

  3. Приділити час тілесним практикам — зарядка, йога, легкі фізичні вправи, щоб запустити енергію.

  4. Відпустити старі образи, непотрібні прив’язки, зробити "енергетичне прибирання".

  5. Якщо займаєшся езотеричними техніками — ідеальний момент для ритуалів на сміливість, силу, нові починання.

Чого краще уникати:

  • Прийняття важливих рішень на емоціях.

  • Конфліктів і з’ясування стосунків — енергія Овна може "підпалити" непотрібні сварки.

  • Надмірних очікувань: дія важлива, але результати потребують часу.

У цей період корисно поставити собі запитання: "Що я хочу створити? З чого почати новий етап мого життя?"

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