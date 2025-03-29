Молодик 29 березня 2025 року: три медитації для оновлення

Під час молодика важливо прислухатися до себе та закласти наміри / © ТСН.ua

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Під час молодика 29 березня 2025 року енергетичний простір “обнуляється” — старі цикли завершуються, а нові ще не почалися. Це особливий момент тиші між двома подихами, коли Всесвіт слухає. Саме в такі дні медитації набувають особливої сили, бо ми можемо звільнитися від усього зайвого й свідомо посіяти зерна майбутніх подій. Медитація під молодик допомагає очистити думки, сфокусуватися на справжніх бажаннях і перезавантажити свій внутрішній стан.

Три медитації для оновлення на молодик 29 березня 2025 року

Медитація “Порожнє полотно”

Сядь у тиші, заплющ очі та уяви біле полотно або чистий аркуш. Відчуй, як усі старі думки, образи й страхи зникають, наче їх стирають з поверхні цього полотна. Коли все очищене, подумки намалюй або напиши свої нові бажання — перші символи нового етапу.

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Медитація “Стихія Вогню” Сконцентруйся на образі маленького полум’я — свічки або вогню. Дихай спокійно, уявляючи, як із кожним вдихом вогонь усередині тебе розгорається, даруючи силу, сміливість та ясність. На видиху відпускай усе зайве — страхи, сумніви, напругу.

Медитація Намірів Після практики очищення, візьми папір. Сядь спокійно, зроби кілька глибоких вдихів і запитай себе: «Що я хочу почати саме зараз?» Дай відповідь з’явитися всередині, не кваплячи. Запиши її у формі ясного, простого наміру, так, ніби це вже сталося.