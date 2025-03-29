ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Молодик 29 березня 2025 року: три медитації для оновлення

Період молодика 29 березня 2025 року відкриває простір для внутрішніх перетворень і нового початку.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
молодик, медитація

Під час молодика важливо прислухатися до себе та закласти наміри / © ТСН.ua

Під час молодика 29 березня 2025 року енергетичний простір “обнуляється” — старі цикли завершуються, а нові ще не почалися. Це особливий момент тиші між двома подихами, коли Всесвіт слухає. Саме в такі дні медитації набувають особливої сили, бо ми можемо звільнитися від усього зайвого й свідомо посіяти зерна майбутніх подій. Медитація під молодик допомагає очистити думки, сфокусуватися на справжніх бажаннях і перезавантажити свій внутрішній стан.

Три медитації для оновлення на молодик 29 березня 2025 року

  • Медитація “Порожнє полотно”

Сядь у тиші, заплющ очі та уяви біле полотно або чистий аркуш. Відчуй, як усі старі думки, образи й страхи зникають, наче їх стирають з поверхні цього полотна. Коли все очищене, подумки намалюй або напиши свої нові бажання — перші символи нового етапу.

  • Медитація “Стихія Вогню”

    Сконцентруйся на образі маленького полум’я — свічки або вогню. Дихай спокійно, уявляючи, як із кожним вдихом вогонь усередині тебе розгорається, даруючи силу, сміливість та ясність. На видиху відпускай усе зайве — страхи, сумніви, напругу.

  • Медитація Намірів

    Після практики очищення, візьми папір. Сядь спокійно, зроби кілька глибоких вдихів і запитай себе: «Що я хочу почати саме зараз?» Дай відповідь з’явитися всередині, не кваплячи. Запиши її у формі ясного, простого наміру, так, ніби це вже сталося.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie