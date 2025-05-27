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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
2 хв

Молодик у Близнятах 27 травня 2025 року: три ритуали для збільшення легкості у житті

Цей молодик нагадує: щастя не в складному, а в легкості кроку, думки й слова, які ми обираємо щодня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик у Близнятах 27 травня 2025 року

Молодик у Близнятах 27 травня 2025 року / © ТСН

Молодик у знаку Близнят — це момент оновлення думок, відкриття нових перспектив і очищення від ментального тягаря. Цей день ідеально підходить для практик, що сприяють внутрішній легкості, гнучкості й ясності.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Підготували для вас три прості ритуали, які допоможуть відчути свіжий подих життя.

1. Ритуал вивільнення зайвого: "Порожній аркуш"

Сядьте в тиші з аркушем паперу й запишіть усе, що обтяжує: думки, справи, зобов’язання, обіцянки, які більше не мають сили. Потім прочитайте вголос і скажіть: «Я дозволяю собі відпустити це. Моє мислення — чисте, як небо». Аркуш спаліть або розірвіть — у символіці Близнят важливо завершити словесний цикл дією.

2. Ритуал вітру: "Подуй на турботи"

Вийдіть на вулицю або відкрийте вікно. Уявіть, як кожне ваше напруження — це пір’їнка на долоні. З кожним видихом «здувайте» одну з них у простір, вимовляючи про себе: «Я відпускаю це. Я легка. Я рухаюсь далі». Робіть це, поки не відчуєте полегшення.

3. Ритуал легкого наміру: "Мова бажання"

Напишіть 3 коротких, легких наміри в теперішньому часі, наприклад: «Я з легкістю спілкуюсь», «Я вільна у виборі», «Я відкрита до нового». Намалюйте поруч символ Близнят або перо — і носіть цей запис упродовж тижня або покладіть у блокнот, де плануєте майбутнє.

Молодик у Близнятах не про важкі зміни, а про маленькі вибори, які виводять нас із застою. Використайте силу повітря і слів, аби відчути — ви знову дихаєте на повні груди.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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