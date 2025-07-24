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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
4 хв

Молодик у Леві 24 липня 2025 року: 10 езотеричних афірмацій для оновлення, впевненості й внутрішнього перезавантаження

Молодик — це час початку нового, а у вогняному Леві він відкриває простір для глибинного оновлення через силу наміру та слова.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик у Леві 24 липня 2025 року

Молодик у Леві 24 липня 2025 року / © ТСН

24 липня 2025 року молодик відбувається в знаку Лева — це знак вогню, серця, сили волі та сцени. У цей час проголошення афірмацій стає актом внутрішнього оновлення, коли ми відкидаємо сором, сумніви й старі обмеження. Саме зараз час стати головним героєм свого життя.

Цей молодик ідеально підходить для афірмацій на теми:

  • впевненості;

  • оновленої самооцінки;

  • прояву творчості;

  • відкритого серця;

  • гідності й особистої сили.

Що таке афірмації у езотериці?

Афірмації — це свідомо сформульовані позитивні твердження, які діють як енергетичні ключі. У езотеричній практиці вважається, що слово — це форма сили, яка може змінювати внутрішній стан, перебудовувати мислення та навіть впливати на події.
Особливо потужні афірмації в моменти енергетичного переходу — молодика, затемнень тощо. У такі дні простір "слухає" нас більш уважно.

Афірмації на молодик — це не прохання, а чіткий внутрішній намір, вимовлений спокійно, впевнено й у теперішньому часі. Їх не потрібно "випрошувати" — їх потрібно проголошувати, як, якщо б ви вже входили в нову реальність.

Як використовувати афірмації на молодик?

  • Оберіть 1–3 афірмації, які найбільше резонують.

  • Повторюйте їх вголос, пошепки або подумки 7–21 раз після заходу сонця або вночі.

  • Можна записати їх у щоденник намірів або наклеїти на дзеркало.

  • Ідеально — проговорювати перед свічкою або в медитації.

Десять афірмацій для молодика у Леві:

  1. Я оновлюю себе і дозволяю своїй силі розкриватися легко.

  2. Я вхожу в новий цикл з ясним серцем і чистим наміром.

  3. Моє внутрішнє світло веде мене туди, де я маю бути.

  4. Я гідна / гідний любові, уваги й поваги просто тому, що я є.

  5. Я більше не приховую свою силу — я обираю сяяти.

  6. Моє серце відкрите для натхнення, радості та нових почуттів.

  7. Я вільна / вільний від минулого і створюю себе наново.

  8. Мій голос звучить впевнено — світ чує мене.

  9. Я довіряю собі та шляхові, який відкривається переді мною.

  10. Цей молодик — мій старт до нового, мудрішого і глибшого “Я”.

Молодик у Леві — це не просто точка на місячному календарі. Це символічний момент, коли старе згорає, щоб дати місце новому. Афірмації в цей день — як насіння, яке ви садите в родючий ґрунт. Дайте йому силу, любов і ясність — і вже невдовзі ви побачите плоди.

Попри творчий потенціал цього дня, не все дозволено. Невчасні або імпульсивні дії можуть обернутися розчаруванням або конфліктами. Лев любить гучно й красиво, але молодик потребує тиші, чутливості й внутрішнього фокуса.

Що заборонено робити під час молодика у Леві:

  • Починати щось із гордині або пихи
    Будь-який проєкт, який базується на его, зазнає труднощів. Якщо ви прагнете лише похвали, а не істинної реалізації — результати можуть виявитися порожніми.

  • Змагатися або вступати у конфлікти через визнання
    Лев хоче бути першим, але цього дня краще уникати боротьби за увагу. Це призведе до образ, а не тріумфу.

  • Принижувати інших чи знецінювати чужий успіх
    Зневага або сарказм у бік чужих досягнень може обернутися кармічним ударом. Молодик — це тонка енергія, що підсилює магію слів і намірів.

  • Різко змінювати імідж або кардинально щось ламати
    Нова стрижка, татуювання чи гучне “я звільняюся!” — не найкращий варіант на день, коли бачення ще нечітке. Краще — планувати, мріяти, візуалізувати.

  • Інвестувати у великі витрати з метою справити враження
    Лев любить розкіш, але імпульсивні покупки в цей день можуть виявитися марними або занадто дорогими за наслідками.

Чутливі теми молодика у Леві

  • Визнання і самопрезентація

  • Внутрішня гідність і цінність

  • Сцена, творчість, гра

  • Відносини з дітьми, батьками, публікою

Порада на період молодика

Замість того, щоб виступати публічно чи змагатися, краще переосмислити свою унікальність і тихо сформулювати бажання, які справді йдуть від серця. Цей день більше про підготовку до сяйва, а не сам момент тріумфу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

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