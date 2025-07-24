Молодик у Леві 24 липня 2025 року: нюанси періоду та що заборонено робити

Молодик у Леві 24 липня 2025 року / © ТСН

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24 липня 2025 року на нас чекає молодик у знаку Лева — вогняному, гордому та драматичному. Це злиття Сонця й Місяця у фіксованому знаку, що підсилює бажання бути поміченим, визнаним і важливим. Водночас молодик — це час початку нового циклу, коли ми ще не бачимо повної картини, а енергія оновлюється на тонкому рівні.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Попри творчий потенціал цього дня, не все дозволено. Невчасні або імпульсивні дії можуть обернутися розчаруванням або конфліктами. Лев любить гучно й красиво, але молодик потребує тиші, чутливості й внутрішнього фокуса.

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Що заборонено робити під час молодика у Леві:

Починати щось із гордині або пихи

Будь-який проєкт, який базується на его, зазнає труднощів. Якщо ви прагнете лише похвали, а не істинної реалізації — результати можуть виявитися порожніми.

Змагатися або вступати у конфлікти через визнання

Лев хоче бути першим, але цього дня краще уникати боротьби за увагу. Це призведе до образ, а не тріумфу.

Принижувати інших чи знецінювати чужий успіх

Зневага або сарказм у бік чужих досягнень може обернутися кармічним ударом. Молодик — це тонка енергія, що підсилює магію слів і намірів.

Різко змінювати імідж або кардинально щось ламати

Нова стрижка, татуювання чи гучне “я звільняюся!” — не найкращий варіант на день, коли бачення ще нечітке. Краще — планувати, мріяти, візуалізувати.

Інвестувати у великі витрати з метою справити враження

Лев любить розкіш, але імпульсивні покупки в цей день можуть виявитися марними або занадто дорогими за наслідками.

Чутливі теми молодика у Леві

Визнання і самопрезентація

Внутрішня гідність і цінність

Сцена, творчість, гра

Відносини з дітьми, батьками, публікою

Порада на період молодика

Замість того, щоб виступати публічно чи змагатися, краще переосмислити свою унікальність і тихо сформулювати бажання, які справді йдуть від серця. Цей день більше про підготовку до сяйва, а не сам момент тріумфу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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