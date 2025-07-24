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- Астрологія
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Молодик у Леві 24 липня 2025 року: особливості періоду та що варто робити
Молодик у знаку Лева 24 липня відкриває простір для сміливих рішень, творчих проєктів і глибокого самоусвідомлення.
24 липня 2025 року о 13:43 за київським часом відбудеться молодик у знаку Лева — вогняному, яскравому й самовиражальному. Це чудовий період для початку справ, які потребують впевненості, лідерства й творчості. Лев — знак серця, сцени та гри, тож молодик у цьому знакові підштовхує до того, щоб вийти з тіні, заявити про себе світові та згадати, у чому ваша внутрішня сила.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Особливості цього молодика
Сонце і Місяць у Леві — акцент на самоідентичності, гідності, особистій силі;
Час самовираження — сприятливо публікувати нові проєкти, виступати перед людьми, просити підвищення або підкреслювати свою індивідуальність;
Емоційна відкритість — бажання бути побаченим і почутим може посилитися;
Сприяння творчості — це чудовий момент для старту артпроєктів, романтичних ініціатив або задумів, що вимагають натхнення.
Що варто робити під час молодика у Леві
Розпочинати проєкти, пов’язані з креативністю, публічністю, мистецтвом або підприємництвом.
Ставити чіткі наміри — що ви хочете створити, в чому проявити себе, як мати яскравіший вигляд.
Відновлювати впевненість у собі — працювати з самоцінністю, харизмою, тілесністю.
Проводити ритуали на силу та славу — свічкові практики, афірмації на сонце, візуалізація сцени успіху.
Планувати радісні події — побачення, свята, виступи, фотосесії.
Чого варто уникати
Заздрісності, драматизму, гордині.
Применшення чужого успіху або боротьби за визнання.
Імпульсивних витрат задля "понтів".
Афірмації молодика у Леві
«Я — світло, і я заслуговую сяяти»
«Моя творчість народжується з мого серця»
«Я почуваюся впевнено, коли залишаюся собою»
Молодик у Леві — це зоряний шанс перетворити натхнення на дії. Він вчить нас не соромитися себе, показувати своє обличчя світові та діяти з серця. Якщо ви давно мріяли заявити про себе, зараз саме час.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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