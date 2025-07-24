Молодик у Леві 24 липня 2025 року: особливості періоду та що варто робити

Молодик у Леві / © ТСН

Реклама

24 липня 2025 року о 13:43 за київським часом відбудеться молодик у знаку Лева — вогняному, яскравому й самовиражальному. Це чудовий період для початку справ, які потребують впевненості, лідерства й творчості. Лев — знак серця, сцени та гри, тож молодик у цьому знакові підштовхує до того, щоб вийти з тіні, заявити про себе світові та згадати, у чому ваша внутрішня сила.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Особливості цього молодика

Реклама

Сонце і Місяць у Леві — акцент на самоідентичності, гідності, особистій силі;

Час самовираження — сприятливо публікувати нові проєкти, виступати перед людьми, просити підвищення або підкреслювати свою індивідуальність;

Емоційна відкритість — бажання бути побаченим і почутим може посилитися;

Сприяння творчості — це чудовий момент для старту артпроєктів, романтичних ініціатив або задумів, що вимагають натхнення.

Що варто робити під час молодика у Леві

Розпочинати проєкти , пов’язані з креативністю, публічністю, мистецтвом або підприємництвом.

Ставити чіткі наміри — що ви хочете створити, в чому проявити себе, як мати яскравіший вигляд.

Відновлювати впевненість у собі — працювати з самоцінністю, харизмою, тілесністю.

Проводити ритуали на силу та славу — свічкові практики, афірмації на сонце, візуалізація сцени успіху.

Планувати радісні події — побачення, свята, виступи, фотосесії.

Чого варто уникати

Заздрісності, драматизму, гордині.

Применшення чужого успіху або боротьби за визнання.

Імпульсивних витрат задля "понтів".

Афірмації молодика у Леві

«Я — світло, і я заслуговую сяяти»

«Моя творчість народжується з мого серця»

«Я почуваюся впевнено, коли залишаюся собою»

Молодик у Леві — це зоряний шанс перетворити натхнення на дії. Він вчить нас не соромитися себе, показувати своє обличчя світові та діяти з серця. Якщо ви давно мріяли заявити про себе, зараз саме час.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.