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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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120
Час на прочитання
2 хв

Молодик у Леві 24 липня 2025 року: популярні прикмети та забобони

Молодик у Леві традиційно вважається потужним днем, коли варто уважно ставитися до своїх думок, бажань і вчинків — адже саме вони задають тон усьому місячному циклу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик у Леві 24 липня 2025 року

Молодик у Леві 24 липня 2025 року / © ТСН.ua

Молодик — це завжди момент початку нового. Але коли він відбувається у знаку Лева, цей початок стає ще й символічно "королівським" — пов’язаним із честю, славою, серцем і сценою. В українській традиції, так само як і в сучасній езотериці, молодик вважався особливо чутливим періодом, коли слова та наміри мають магічну силу, а невдалі дії — довгі наслідки.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Нижче — добірка найпопулярніших прикмет і забобонів, пов’язаних з цим днем.

Популярні прикмети молодика у Леві

  • Що задумаєш у день молодика — те і зростатиме
    Тому вважається важливим думати тільки про добре, уникати сварок і поганих слів.

  • Якщо в цей день мрієш про славу — потрібно сказати це вголос
    Молодик у Леві пов’язаний із самовираженням, тому активне проголошення бажань посилює їхній ефект.

  • Тихий початок — гучний результат
    Цей день краще провести спокійно, але з чітким внутрішнім фокусом на цілі. Усе, що закладається сьогодні, проростає поступово.

  • Щоб бути улюбленцем удачі — підстрижіть кінчики волосся
    Це одна з найпоширеніших прикмет: оновлення зовнішнього вигляду на молодик у Леві сприяє покращенню іміджу, впевненості та привабливості.

Чого не можна робити у молодик (згідно з забобонами)

  • Давати гроші у борг — щоб не бігати за ними весь місяць.

  • Сваритися чи з’ясовувати стосунки — сварка може затягнутись на довгий час.

  • Згадувати образи — це “записується” у новий цикл.

  • Робити важливі операції чи ризиковані втручання.

  • Викидати у сміття речі, пов’язані з серцем (подарунки від коханих, спільні фото).

Вважається, що як зустрінеш молодик, так і пройде весь місяць. Тому важливо в цей день бути уважним до себе, берегти серце — в прямому і символічному сенсі.

Молодик у Леві — це не тільки час нових починань, а й магічна точка, коли навіть найпростіші дії можуть мати глибокий сенс. Якщо використати цей момент правильно — із ясним серцем, чистим наміром і повагою до себе — ви задасте цикл, сповнений впевненості й натхнення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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