Молодик у Леві 24 липня 2025 року: що означає цей період з погляду астрології, астрономії та езотерики

Молодик у Леві 24 липня 2025 року / © ТСН

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Молодик — це завжди новий початок, але кожен із них має свій характер залежно від знаку зодіаку, в якому він відбувається. 24 липня 2025 року ми зустрічаємо молодик у знаку Лева — яскравому, гордому, вогняному. Це не просто астрономічне явище, а потужна точка перезапуску, яка активує теми самоповаги, творчості, лідерства та внутрішнього світла. Щоб краще зрозуміти глибину цього моменту, розгляньмо його з трьох перспектив — астрономічної, астрологічної та езотеричної.с: з погляду астрономії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Молодик — це фаза, коли Місяць розташовується між Землею і Сонцем, і його освітлена сторона повернута від нас. Тобто ми бачимо неосвітлений диск або ж зовсім не бачимо Місяця на нічному небі. Астрономічно це початок нового місячного циклу, що триває близько 29,5 днів.

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24 липня 2025 року молодик відбудеться о 13:43 за київським часом, коли Сонце і Місяць поєднаються у знаку Лева — фіксованому вогняному сузір’ї.

Молодик у Леві 24 липня 2025 року: з погляду астрології:

Молодик у Леві символізує початок нового етапу, пов’язаного із самовираженням, впевненістю та творчістю. Це момент, коли варто замислитися:

Хто я у власних очах?

Що я хочу показати світу?

У чому моя унікальність?

Лев — знак Сонця, серця, гри, дітей, сцени, слави та внутрішньої гідності. Тому в цей період посилюються потреба у визнанні, прагнення бути лідером, зростає натхнення. Молодик у Леві сприяє закладанню нових намірів, які пов’язані з творчим розвитком, особистою силою, романтикою та впевненістю у своїх бажаннях.

Особливо активізуються сфери:

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особистої реалізації;

виступів, публічності;

любові, дітонародження;

хобі та натхнення;

лідерства і впливу.

Молодик у Леві 24 липня 2025 року: з погляду езотерики:

У езотеричній традиції молодик — це момент внутрішнього нуля: темрява, з якої народжується світло. Це ідеальний час для формування наміру, духовного очищення, активації нових програм на рівні підсвідомості.

Молодик у Леві підсилює архетип Героя, що виходить на сцену. Це точка сили, де можна:

трансформувати сором на гідність;

відновити зв’язок із власним серцем;

знайти духовне джерело впевненості, що не залежить від зовнішнього схвалення.

Енергетично цей день пов’язаний з елементом Вогню — стихією дії, трансформації та блиску. Добре проводити ритуали зі свічками, афірмації для самоповаги, практики відкриття серця.

Молодик у Леві — це не просто астрономічне явище, а міст між внутрішнім і зовнішнім світлом. Науково — це початок місячного циклу. Астрологічно — це шанс перезаписати сценарії особистої сили. Езотерично — це ворота, через які можна увійти до нового виміру самосприйняття.

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Варто скористатись цим періодом, щоб згадати: ви вже достатні, щоб світ побачив вас справжніми.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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