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- Астрологія
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Молодик у Леві 24 липня 2025 року: що означає цей період з погляду астрології, астрономії та езотерики
Молодик у Леві поєднує силу Сонця і Місяця, відкриваючи простір для внутрішньої трансформації, нових починань і духовного оновлення.
Молодик — це завжди новий початок, але кожен із них має свій характер залежно від знаку зодіаку, в якому він відбувається. 24 липня 2025 року ми зустрічаємо молодик у знаку Лева — яскравому, гордому, вогняному. Це не просто астрономічне явище, а потужна точка перезапуску, яка активує теми самоповаги, творчості, лідерства та внутрішнього світла. Щоб краще зрозуміти глибину цього моменту, розгляньмо його з трьох перспектив — астрономічної, астрологічної та езотеричної.с: з погляду астрономії.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Молодик — це фаза, коли Місяць розташовується між Землею і Сонцем, і його освітлена сторона повернута від нас. Тобто ми бачимо неосвітлений диск або ж зовсім не бачимо Місяця на нічному небі. Астрономічно це початок нового місячного циклу, що триває близько 29,5 днів.
24 липня 2025 року молодик відбудеться о 13:43 за київським часом, коли Сонце і Місяць поєднаються у знаку Лева — фіксованому вогняному сузір’ї.
Молодик у Леві 24 липня 2025 року: з погляду астрології:
Молодик у Леві символізує початок нового етапу, пов’язаного із самовираженням, впевненістю та творчістю. Це момент, коли варто замислитися:
Хто я у власних очах?
Що я хочу показати світу?
У чому моя унікальність?
Лев — знак Сонця, серця, гри, дітей, сцени, слави та внутрішньої гідності. Тому в цей період посилюються потреба у визнанні, прагнення бути лідером, зростає натхнення. Молодик у Леві сприяє закладанню нових намірів, які пов’язані з творчим розвитком, особистою силою, романтикою та впевненістю у своїх бажаннях.
Особливо активізуються сфери:
особистої реалізації;
виступів, публічності;
любові, дітонародження;
хобі та натхнення;
лідерства і впливу.
Молодик у Леві 24 липня 2025 року: з погляду езотерики:
У езотеричній традиції молодик — це момент внутрішнього нуля: темрява, з якої народжується світло. Це ідеальний час для формування наміру, духовного очищення, активації нових програм на рівні підсвідомості.
Молодик у Леві підсилює архетип Героя, що виходить на сцену. Це точка сили, де можна:
трансформувати сором на гідність;
відновити зв’язок із власним серцем;
знайти духовне джерело впевненості, що не залежить від зовнішнього схвалення.
Енергетично цей день пов’язаний з елементом Вогню — стихією дії, трансформації та блиску. Добре проводити ритуали зі свічками, афірмації для самоповаги, практики відкриття серця.
Молодик у Леві — це не просто астрономічне явище, а міст між внутрішнім і зовнішнім світлом. Науково — це початок місячного циклу. Астрологічно — це шанс перезаписати сценарії особистої сили. Езотерично — це ворота, через які можна увійти до нового виміру самосприйняття.
Варто скористатись цим періодом, щоб згадати: ви вже достатні, щоб світ побачив вас справжніми.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
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