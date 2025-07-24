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- Астрологія
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Молодик у Леві 24 липня 2025 року: три глибокі медитації для перезавантаження себе
Молодик у Леві — це шанс почати з чистого аркуша, активізувати внутрішнє світло і згадати, ким ви є насправді.
24 липня 2025 року молодик у знаку Лева відкриває новий цикл для тих, хто готовий повернути собі впевненість, натхнення й право сяяти. Лев — знак серця, Сонця, творчості та лідерства. Це вогняна енергія самоповаги, яка вимагає не шуму, а внутрішнього переконання у власній цінності. Саме тому в цей день особливо потужними будуть медитації, спрямовані на перезавантаження внутрішнього "Я".
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
1. Медитація «Пробудження внутрішнього світла»
Мета: Відчути себе джерелом світла, сили й натхнення.
Для кого: Для тих, хто останнім часом відчував втрату енергії, мотивації або віри в себе.
Як проводити:
Сядьте зручно, заплющте очі.
Уявіть, що в центрі грудної клітки загоряється м’який золотий вогник.
З кожним вдихом він розростається, наповнює серце, живіт, хребет, голову.
Промовляйте подумки: «Моє світло завжди зі мною. Я світлю зсередини».
🕯 Ця медитація допомагає пригадати свою сутність і зміцнити енергетичний центр.
2. Медитація «Я виходжу на сцену свого життя»
Мета: Подолати страх бути видимим, активізувати харизму й лідерство.
Для кого: Для тих, хто боїться заявити про себе, виступати, просити про важливе.
Як проводити:
Уявіть, що ви стоїте за кулісами великої сцени.
Почуйте, як серце б’ється, і дозвольте собі зробити крок уперед.
Уявіть, як світло прожектора охоплює вас, а Всесвіт аплодує.
Скажіть собі: «Я маю право бути видимим. Я цінний(а) і гідний(а) уваги».
Цей образ запускає глибинне оновлення самооцінки.
3. Медитація «Серце без страху»
Мета: Очистити емоційний простір від сорому, гніву чи болю, відкрити шлях до любові.
Для кого: Для тих, хто хоче відчути більше тепла, довіри й гармонії у стосунках.
Як проводити:
Покладіть руки на серце, зробіть 3 глибокі вдихи.
Уявіть, що з кожним видихом серце звільняється від емоційного туману.
Наповнюйте його золотим світлом.
Промовляйте: «Я дозволяю собі відчувати. Моє серце відкрите, але захищене».
Ця практика м’яко зцілює і пробуджує щиру любов до себе та світу.
Ці медитації не потребують багато часу — важлива ваша щирість і готовність слухати себе. Молодик у Леві — це запрошення бути собою без масок і страхів. І все починається з тиші та довіри до власного серця.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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