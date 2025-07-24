Молодик у Леві 24 липня 2025 року: три глибокі медитації для перезавантаження себе

Молодик у Леві 24 липня 2025 року / © ТСН

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24 липня 2025 року молодик у знаку Лева відкриває новий цикл для тих, хто готовий повернути собі впевненість, натхнення й право сяяти. Лев — знак серця, Сонця, творчості та лідерства. Це вогняна енергія самоповаги, яка вимагає не шуму, а внутрішнього переконання у власній цінності. Саме тому в цей день особливо потужними будуть медитації, спрямовані на перезавантаження внутрішнього "Я".

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

1. Медитація «Пробудження внутрішнього світла»

Мета: Відчути себе джерелом світла, сили й натхнення.

Для кого: Для тих, хто останнім часом відчував втрату енергії, мотивації або віри в себе.

Як проводити:

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Сядьте зручно, заплющте очі.

Уявіть, що в центрі грудної клітки загоряється м’який золотий вогник.

З кожним вдихом він розростається, наповнює серце, живіт, хребет, голову.

Промовляйте подумки: «Моє світло завжди зі мною. Я світлю зсередини».

🕯 Ця медитація допомагає пригадати свою сутність і зміцнити енергетичний центр.

2. Медитація «Я виходжу на сцену свого життя»

Мета: Подолати страх бути видимим, активізувати харизму й лідерство.

Для кого: Для тих, хто боїться заявити про себе, виступати, просити про важливе.

Як проводити:

Уявіть, що ви стоїте за кулісами великої сцени.

Почуйте, як серце б’ється, і дозвольте собі зробити крок уперед.

Уявіть, як світло прожектора охоплює вас, а Всесвіт аплодує.

Скажіть собі: «Я маю право бути видимим. Я цінний(а) і гідний(а) уваги».

Цей образ запускає глибинне оновлення самооцінки.

3. Медитація «Серце без страху»

Мета: Очистити емоційний простір від сорому, гніву чи болю, відкрити шлях до любові.

Для кого: Для тих, хто хоче відчути більше тепла, довіри й гармонії у стосунках.

Як проводити:

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Покладіть руки на серце, зробіть 3 глибокі вдихи.

Уявіть, що з кожним видихом серце звільняється від емоційного туману.

Наповнюйте його золотим світлом.

Промовляйте: «Я дозволяю собі відчувати. Моє серце відкрите, але захищене».

Ця практика м’яко зцілює і пробуджує щиру любов до себе та світу.

Ці медитації не потребують багато часу — важлива ваша щирість і готовність слухати себе. Молодик у Леві — це запрошення бути собою без масок і страхів. І все починається з тиші та довіри до власного серця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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