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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Молодик у Леві 24 липня 2025 року: три ритуали для оновлення та впевненості

Молодик у Леві — час оновлення, коли варто згадати про власну силу, гідність і бажання сяяти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик у Леві 24 липня 2025 року

Молодик у Леві 24 липня 2025 року / © ТСН

24 липня 2025 року на небі народжується новий місячний цикл у знаку Лева — енергійного, щирого, харизматичного. Це сприятливий момент, щоб повернути собі впевненість, розпалити вогонь у серці та відновити віру в себе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Зібрали для вас три ритуали, які допоможуть пройти цей молодик з користю.

Ритуал 1. Свічка впевненості

Що потрібно: золота або помаранчева свічка, дзеркало, папір, ручка.

Як проводити:
Запаліть свічку перед дзеркалом. Подивіться собі в очі й скажіть уголос 3 речі, якими ви пишаєтесь у собі. Потім запишіть одне нове твердження, яке ви хочете, щоб стало вашою правдою (наприклад, «Я сміливо говорю про свої ідеї»). Повторіть його 7 разів, дивлячись у дзеркало. Збережіть папір до наступного молодика.

Цей ритуал пробуджує внутрішню силу та активує архетип Лева — достойного і впевненого.

Ритуал 2. Очищення від сорому

Що потрібно: миска з водою, кілька пелюсток календули або ромашки, сіль.

Як проводити:
Увечері додайте до води трохи солі й квіток. Занурте руки у воду й подумки скажіть усе, що заважає вам почуватися вільно: «Я звільняюся від страху, що мене осудять», «Я прощаю себе за свої невдачі». Змийте воду. Вилийте залишки під дерево або у землю.

Такий ритуал м’яко очищає від самокритики, відкриваючи шлях до нової версії себе.

Ритуал 3. Намір для сцени життя

Що потрібно: аркуш, ручка, трохи блиску (блискітки, золота фарба, сухі блискучі квіти).

Як проводити:
Напишіть на аркуші: «Я з'являюся на сцені життя як…» і допишіть, якою ви хочете бути: «смілива», «творча», «впевнена» тощо. Прикрасьте аркуш блиском або кольором, що асоціюється у вас із Левом. Покладіть його на видне місце до повні.

Цей енергетичний плакат вашої нової ідентичності може стати талісманом для самопрояву.

Цей молодик — чудова нагода переосмислити, як ви хочете проявляти себе у світі. Не бійтеся блищати, але пам’ятайте: справжня впевненість народжується зсередини, а не з аплодисментів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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