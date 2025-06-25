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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Молодик у Раку 25 червня 2025 року: нюанси періоду та що категорично не можна робити

Молодик у Раку 25 червня — це час глибоких емоцій і внутрішнього зцілення, але є речі, які в жодному разі не варто робити.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик

Молодик / © ТСН.ua

25 червня 2025 року настає молодик у водному знаку Рака — одному з найемоційніших, інтуїтивних і сімейно орієнтованих знаків зодіаку. Цей день відкриває новий місячний цикл, і його енергія заглиблює нас у внутрішній світ, дитячі переживання, теми безпеки, дому та емоційного захисту. Водночас молодик у Раку може посилювати вразливість, тому важливо бути уважними до себе й уникати емоційних крайнощів.

Нюанси періоду:

  • Підвищена чутливість, особливо до слів, спогадів і стосунків із рідними.

  • Посилення інтуїції — особливо у жінок, дітей, людей із тонким психоемоційним фоном.

  • Схильність до ретравматизації, спогадів з дитинства, які можуть «спливати» на поверхню.

  • Бажання створити або оновити «гніздо» — домашню атмосферу, емоційний притулок.

  • Гарний час для внутрішніх практик, але дуже вразливий для зовнішніх конфліктів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Категорично не рекомендується цього дня:

  • З’ясовувати стосунки з близькими — емоції можуть зашкалювати, а образи затриматись надовго.

  • Приймати важливі фінансові чи кар’єрні рішення — фокус зсунутий на почуття, а не на раціональність.

  • Ігнорувати свої потреби — у цей період тіло і психіка особливо чутливі до знецінення.

  • Переїжджати, міняти місце проживання або починати ремонти — краще лише планувати.

  • Маніпулювати емоціями інших — це може повернутися болем у майбутньому.

  • Займатись магічними ритуалами руйнування чи відсікання — новий Місяць — це не час для закінчень, а для зародження.

Цей молодик — як момент повернення до себе. Його головне завдання — допомогти вам зануритися в глибини душі, почути, чого насправді хочеться, і дати собі дозвіл на турботу. Але для цього варто відмовитись від зайвого шуму, конфліктів і зовнішнього тиску.

Пам’ятайте: те, що ви посадите у своєму внутрішньому саду 25 червня — проросте упродовж усього місячного місяця.

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