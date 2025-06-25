Молодик у Раку 25 червня 2025 року: що варто зробити

Молодик у Раку / © ТСН.ua

Реклама

25 червня 2025 року відбудеться молодик у знаку Рака — емоційному, турботливому та чутливому знакові, яким керує Місяць. Це час, коли варто звернути увагу на свої внутрішні потреби, відновити зв’язок із домом, родом, безпекою та особистими межами.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Молодик — це початок нового місячного циклу, і все, що ви закладете в цей день, проросте протягом наступних тижнів. У Раку молодик запрошує до глибокої інтимності з собою: дозвольте собі побути вдома не лише фізично, а й емоційно — зціліть старі рани, згадайте, що вам насправді потрібно, і дайте собі м’якість.

Реклама

Це сприятливий період для:

практик турботи про себе: ванни, масажі, тепла їжа;

створення або оновлення родинних ритуалів;

медитацій на внутрішню дитину та емоційне зцілення;

ведення щоденника почуттів;

створення намірів, пов’язаних із домом, дітьми, материнством і внутрішнім захистом.

Астрологічно цей молодик підтримують гармонійні аспекти до Сатурна та Нептуна, що робить його чудовим для закріплення внутрішніх рішень та реалізації мрій, пов’язаних із душевним комфортом. Якщо ви давно хотіли змінити щось у домашній атмосфері, зцілити родинні травми чи просто дозволити собі більше спокою — час діяти.

Що варто зробити 25 червня:

Написати лист вдячності своїй родині — навіть якщо не надішлете його.

Очистити простір у домі, позбутись зайвого.

Закласти намір на емоційне оновлення.

Побути в тиші та дозволити собі поплакати, якщо виникне така потреба.

Цей молодик — не про дію зовні, а про внутрішнє «так» собі. Раки нагадують: без внутрішньої безпеки — ніяке досягнення не буде повним. Тож дозвольте собі відновлення, ніжність і новий старт — зсередини.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про "Біблію Диявола". Йшлося про моторошу легенду та реальність створення стародавнього тексту "Кодекс Гігас".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.