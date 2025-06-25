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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
2 хв

Молодик у Раку 25 червня 2025 року: три ритуали для приваблення змін

Молодик у Раку 25 червня 2025 року — ідеальний час для внутрішнього оновлення, відпускання старого та приваблення позитивних змін у життя за допомогою простих ритуалів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик

Молодик / © ТСН.ua

Молодик у Раку 25 червня — це час, коли особливо сильними стають енергії інтуїції, турботи та внутрішніх трансформацій. Саме знак Рака символізує дім, глибокі почуття й початок нового емоційного циклу. Якщо ви відчуваєте потребу у змінах — духовних, особистих чи життєвих — ця фаза Місяця стане могутнім союзником. Ось три прості, але дієві ритуали, які допоможуть вам налаштуватися на нове:

1. Ритуал води «Очищення для оновлення»
Наповніть чашу чистою водою (краще джерельною або настояною під зорями). Сидячи в тиші, занурте в неї пальці й скажіть:
«Я очищаюсь, я відкриваюся, я готова до нової течії життя».
Уявіть, як вода забирає страхи та сумніви. Після цього вилийте воду в землю — це символ завершення старого й відкриття нового.

2. Свічковий намір змін
Візьміть білу або блакитну свічку. Запаліть її зі словами:
«Це світло освітлює мій шлях до змін. Я довіряю процесу оновлення».
Запишіть на аркуші, яких змін ви прагнете, і спаліть цей папір у полум’ї свічки (обережно!), уявляючи, що Всесвіт приймає ваш запит.

3. Домашній ритуал створення простору
Оскільки Рак пов'язаний із домом, зробіть маленьку перестановку чи приберіть те, що давно пора відпустити. Потім у центрі кімнати скажіть:
«Я створюю простір для нового. Хай мій дім стане прихистком для добра, натхнення та оновлення».
Запаліть пахощі або аромадифузор з лавандою чи м’ятою для закріплення наміру.

Ці ритуали не вимагають складних атрибутів — лише щирого бажання змін і готовності довіряти власній інтуїції. Молодик у Раку — ідеальний момент, аби сказати собі: «Я готова жити по-новому».

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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