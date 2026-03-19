Молодик у Рибах 19 березня 2026: що можна і категорично не можна робити в цей день

Молодик у Рибах / © ТСН.ua

19 березня настає молодик у Рибах — енергетично тонкий період, який може або запустити новий життєвий цикл, або затягнути у хаос і втому. У цей день важливо розуміти: що підсилить вас, а що — навпаки, забере сили.

ЩО МОЖНА РОБИТИ У МОЛОДИК 19 БЕРЕЗНЯ

1. Формувати наміри (але не хаотично)

Молодик — це точка старту. Особливо в Рибах — тут працюють не списки цілей, а відчуття.

Добре запитати себе:

— чого я хочу насправді?

— що дає мені ресурс?

2. Відпускати емоційний “баласт”

Риби — про очищення.

Це ідеальний день, щоб:

відпустити образи

завершити виснажливе спілкування

перестати триматися за минуле

3. Прислухатися до інтуїції

У цей день логіка може “глючити”, зате інтуїція — максимально точна.

Сни, випадкові думки, знаки — усе має значення.

4. Робити паузу і відновлюватися

Це не день для перевантаження.

Найкраще:

тиша

вода (душ, ванна, прогулянка біля водойми)

мінімум новин і шуму

5. Займатися творчістю або духовними практиками

Малювання, музика, медитація, Таро, щоденник — усе це зараз працює сильніше, ніж зазвичай.

ЩО КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА РОБИТИ

1. Приймати різкі життєві рішення

Молодик у Рибах дає туман.

Рішення, прийняті на емоціях, можуть виявитися ілюзією.

Особливо не варто:

звільнятися

розривати стосунки “згоряча”

вкладати великі гроші

2. Перевантажувати себе роботою

Навіть якщо “треба”, організм може просто відмовитися працювати.

Це день зниженого ресурсу.

3. Вірити всьому, що чуєте

Риби — знак ілюзій.

Можливі:

обмани

самообмани

неправильне трактування ситуацій

Краще перевіряти інформацію і не робити висновків одразу.

4. Втягуватися у конфлікти

Емоції в цей день нестабільні.

Будь-яка суперечка може швидко вийти з-під контролю і залишити довгий осад.

5. Ігнорувати своє самопочуття

Вразливість зростає — як емоційна, так і фізична.

Якщо хочеться спати, мовчати або побути наодинці — це не слабкість, а потреба.

Молодик у Рибах 19 березня — це не про дії, а про налаштування. Якщо ви дозволите собі сповільнитися і чесно почути себе — цей день може стати точкою дуже правильного старту. Якщо ж ігнорувати внутрішній стан — легко втратити енергію і заплутатися ще більше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.