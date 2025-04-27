Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року: популярні прикмети та забобони

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року / © ТСН

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27 квітня 2025 року на нас чекає особливий молодик у земному, стабільному знаку Тельця. Цей період традиційно вважається часом закладання міцних основ для майбутніх проєктів і особистих цілей. Саме Телець пов'язаний із родючістю, матеріальним достатком і повільним, але впевненим розвитком.

Популярні прикмети і забобони на молодик у Тельці:

Не варто давати в борг і брати гроші в борг у день Молодика: вважається, що це може заблокувати фінансовий потік на найближчі місяці.

Під час молодика важливо дбати про дім та землю — поливати рослини, прибирати, робити маленькі покупки для дому, адже все, що починається в цей період, зміцнює родинний добробут.

Мрії у ніч на молодик вважаються пророчими — особливо ті, що стосуються роботи, фінансів та стосунків.

Не рекомендують у цей день сваритися або проявляти жадібність: енергія Тельця "запам'ятовує" емоційний фон і надовго його фіксує.

Як зустрінеш цей молодик — так і житимеш найближчі пів року, тому традиційно радять налаштовувати себе на спокій, вдячність і любов до життя.

Особливості періоду: молодик у Тельці ідеально підходить для закладання довгострокових планів, початку фінансових накопичень, пошуку стабільності в особистих стосунках. Це чудовий час для будь-яких практик заземлення — наприклад, медитацій на природу, роботу з тілом або простих прогулянок босоніж по землі. Телець вчить нас цінувати те, що ми маємо, і вибудовувати своє майбутнє на твердій основі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.